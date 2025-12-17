Cerita Johnny Jansen di Balik Tawaran Bali United: Ada Andil Besar Eks Asisten Timnas Indonesia, Alex Pastoor

GIANYAR – Juru taktik asal Belanda, Johnny Jansen, akhirnya buka suara mengenai kronologi kedatangannya ke klub Super League, Bali United. Pelatih berusia 50 tahun ini membeberkan bahwa sosok Alex Pastoor, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, memegang peran kunci sebagai jembatan yang membawanya ke Pulau Dewata.

1. Harapan yang Terkabul

Kehadiran Jansen di kancah sepak bola nasional sempat menghebohkan bursa transfer musim 2025-2026. Mantan pelatih SC Heerenveen dan PEC Zwolle ini datang tidak sendirian, ia memboyong dua kompatriotnya, Jeffrey Talan dan Ronnie Pander, untuk mengisi staf kepelatihan Serdadu Tridatu.

Semua bermula pada awal tahun 2025 saat Alex Pastoor menghubungi Jeffrey Talan untuk menanyakan ketersediaan Jansen.

"Saya pertama kali mendengar ketertarikan itu pada akhir Maret. Informasinya datang melalui Alex Pastoor. Saat Jeffrey mengirim pesan ada klub Indonesia yang tertarik, kami berdua langsung berharap semoga itu adalah Bali United," ujar Jansen seperti dikutip dari Voetbal Primeur, Rabu (17/12/2025).

Pelatih Bali United Johnny Jansen (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

Harapan Jansen bukan tanpa alasan, sebab reputasi Bali United sebagai salah satu klub paling profesional di Asia Tenggara telah terdengar hingga ke Belanda. Begitu Pastoor mengonfirmasi klub tersebut adalah tim asal Gianyar, Jansen tidak ragu untuk segera memulai negosiasi dan memantapkan pilihannya.