Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Malaysia Dihukum FIFA Kalah WO 0-3: Melesat Tajam?

Ranking FIFA Timnas Malaysia turun satu posisi setelah dinyatakan FIFA kalah WO 0-3. (Foto: X/@malaysia_nt)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah Timnas Malaysia dihukum FIFA kalah WO 0-3 dari Cape Verde, Singapura dan Palestina akan diulas Okezone. Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) menganulir hasil akhir laga Timnas Malaysia vs Cape Verde yang berakhir 1-1, vs Singapura (2-1) dan Palestina (1-0) karena skuad Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- terbukti menggunakan 7 pemain naturalisasi ilegal.

“Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komite Disiplin FIFA, Jorge Palacio, menyimpulkan FAM telah melanggar Pasal 19 Kode Disiplin FIFA (Edisi 2025) karena menurunkan pemain yang tidak memenuhi syarat dalam tiga Pertandingan Internasional Tier 1, yakni Malaysia vs Cape Verde, Malaysia vs Singapura dan Malaysia vs Palestina,” tulis FAM dalam rilis yang mereka buat, Rabu (17/12/2025).

Timnas Malaysia dinyatakan kalah WO dari Singapura dan Palestina. (Foto: Laman resmi FAM)

“Sehubungan dengan itu, Komite Disiplin FIFA memutuskan Malaysia dinyatakan kalah dengan skor 0-3 dalam tiga pertandingan tersebut. FAM juga dijatuhi sanksi denda sebesar CHF10.000 atau setara Rp209 juta,” tegas pernyataan FAM.

1. Timnas Malaysia Kehilangan 10,75 Poin

Timnas Malaysia kehilangan 10,75 poin di ranking FIFA setelah hukuman FIFA di atas. Sebelumnya hasil 1-1 melawan Cape Verde membuat Timnas Malaysia meraup 1 poin.

Setelah menang 1-0 atas Palestina, skuad Harimau Muda meraup 5,89 angka. Terakhir usai menang 1-0 atas Singapura, Timnas Malaysia mendapatkan 3,86 poin.

Akibat kehilangan 10,75 poin, Timnas Malaysia turun satu anak tangga dari peringkat 116 ke 117 dunia. Perolehan poin Timnas Malaysia menurun dari 1,168.41 menjadi 1,157.66 poin.

Tercatat hanya Gambia yang naik satu posisi dari peringkat 117 ke 116 dunia efek hukuman yang diterima Timnas Malaysia. Bagaimana dengan ranking FIFA Timnas Indonesia?