HOME BOLA LIGA INDONESIA

Berapi-api, Thom Haye Siap Bawa Persib Bandung Bangkit Lawan Bhayangkara FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 Desember 2025 |00:05 WIB
Berapi-api, Thom Haye Siap Bawa Persib Bandung Bangkit Lawan Bhayangkara FC
Thom Haye kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Pemain Persib Bandung, Thom Haye, berapi-api menatap laga kontra Bhayangkara FC dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu 21 Desember 2025.

Thom Haye siap membawa timnya bangkit saat melawan Bhayangkara FC. Sebab beberapa hari lalu, Persib baru saja menelan kekalahan saat hadapi Malut United.

Thom Haye kesal Persib Bandung kalah 0-2 dari Malut United di Super League 2025-2026 Persibcoid

1. Baru Kalah

Ya, Skuad Maung Bandung sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Malut United. Laga itu berlangsung di di Stadion Kie Raha, Ternate, Minggu 14 Desember 2025.

Kekalahan ini membuat Persib gagal geser Persija Jakarta yang ada di posisi 2 klasemen sementara Super League 2025-2026. Persib kini masih tertahan di posisi 3 dengan terpaut 1 angka saja dari Persija.

2. Kehadiran Bobotoh

Thom Haye mengatakan kehadiran suporter timnya sangat penting untuk Persib. Jadi, dia harapkan suporter akan memenuhi GBLA dalam laga kandang itu.

"Untuk bobotoh, saya tentu ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungannya terhadap kami selama ini. Untuk bobotoh, dukung kami lagi, pertandingan selanjutnya bermain di kandang," kata Thom Haye, dilansir dari laman Persib, Selasa (16/12/2025).

 

Telusuri berita bola lainnya
