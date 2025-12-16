Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!

Timnas Indonesia pernah bertemu Argentina pada 19 Juni 2023. (Foto: Okezone)

MEDIA Argentina, Sol Play 91,5, pernah melemparkan sindiran kepada Kota Jakarta yang menjadi tuan rumah laga Timnas Indonesia vs Argentina. Sekadar diketahui, laga Timnas Indonesia vs Timnas Argentina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin, 19 Juni 2023.

Lantas, apa sindiran yang dilancarkan Sol Play 91,5 saat itu? Sol Play 91,5 menyebut Jakarta sebagai kota padat yang akan tenggelam dalam beberapa tahun ke depan.

“Jakarta tenggelam: masalah yang pelik dari ibu kota Indonesia tempat Timnas Argentina akan bermain Senin ini,” tulis Sol Play 91,5.

1. Dibela Presiden FIFA

Namun, presiden FIFA Gianni Infantino tidak setuju dengan pernyataan Sol Play 91,5. Pria asal Italia itu menegaskan Indonesia sebagai negara yang indah, tak seperti yang diberitakan Sol Play 91,5.

"Satu minggu lagi hari ini, Piala Dunia U-17 FIFA - sebuah turnamen yang mempertemukan para bintang sepakbola masa depan-akan dimulai di negara indah Indonesia!" kata Gianni Infantino, beberapa hari jelang kick off Piala Dunia U-17 2023 yang digelar di Indonesia

2. Pujian Diberikan Mantan Pelatih Timnas Brasil U-17

Pelatih Timnas Brasil U-17 pada 2022-2024, Phelipe Leal, memberikan pujian kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Ia kaget Indonesia memiliki stadion megah seperti Jakarta International Stadium (JIS).