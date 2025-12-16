Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |16:43 WIB
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
Bek asal Indonesia Elkan Baggott kini eksis bersama Ipswich Town U-21. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

PERNAH menolak panggilan Timnas Indonesia U-23 yang bersiap tampil di playoff Olimpiade Paris 2024, karier sepakbola Elkan Baggott belum kunjung berkembang. Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini eksis bersama Ipswich Town U-21.

Padahal, secara usia Elkan Baggott sudah di atas 21 tahun, lebih tepatnya 22 tahun. Mengutip dari Transfermarkt, saat ini ada 22 pemain yang terdaftar di skuad Ipswich Town U-21.

Menurut data di atas, seluruh pemain Ipswich Town U-21 berusia  di bawah 21 tahun. Bagaimana dengan status Elkan Baggott?

1. Elkan Baggott Masih Terdaftar di Skuad Utama Ipswich Town

Elkan Baggott masuk skuad Ipswich Town di musim 2025-2026

Bek berkaki kidal ini masih terdaftar di skuad utama Ipswich Town. Namun, karena kalah saing dengan  pemain belakang lain di skuad The Tractors -julukan Ipswich Town, Elkan Baggott lebih banyak dipinjamkan ke tim U-21.

Musim ini Elkan Baggott sama sekali belum pernah bermain bersama Ipswich Town senior. Ia tercatat mentas empat kali, namun seluruhnya bersama Ipswich Town U-21.

Hebatnya tiga kali Elkan Baggott bermain, Ipswich Town U-21 selalu menang, tepatnya di ajang Premier League 2 2025-2026. Ia masing-masing bermain 90 menit saat Ipswich Town U-21 menang 3-2 atas Leeds United, menumbangkan Brighton 3-1 dan menghajar Newcastle United 1-0.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190204/timnas_indonesia-GWHK_large.jpg
Daftar Kegagalan Timnas Indonesia Sepanjang 2025: Mimpi Piala Dunia Pupus dan Hilangnya Dominasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/51/3190095/polemik_soal_kapten_timnas_indonesia_terus_berlanjut-jyRM_large.jpg
Shin Tae-yong Sebut Asnawi Mangkualam Masuk Pasti Jadi Kapten Timnas Indonesia, Lawan Arab Saudi Buktikan Sebaliknya
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656275/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-ke7-indonesia-perkasa-di-posisi-2-dengan-52-emas-lwu.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Ke-7: Indonesia Perkasa di Posisi 2 dengan 52 Emas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
AC Milan Incar Jay Idzes, CEO Sassuolo Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement