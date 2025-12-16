Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!

Bek asal Indonesia Elkan Baggott kini eksis bersama Ipswich Town U-21. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

PERNAH menolak panggilan Timnas Indonesia U-23 yang bersiap tampil di playoff Olimpiade Paris 2024, karier sepakbola Elkan Baggott belum kunjung berkembang. Bek bertinggi badan 196 sentimeter ini eksis bersama Ipswich Town U-21.

Padahal, secara usia Elkan Baggott sudah di atas 21 tahun, lebih tepatnya 22 tahun. Mengutip dari Transfermarkt, saat ini ada 22 pemain yang terdaftar di skuad Ipswich Town U-21.

Menurut data di atas, seluruh pemain Ipswich Town U-21 berusia di bawah 21 tahun. Bagaimana dengan status Elkan Baggott?

1. Elkan Baggott Masih Terdaftar di Skuad Utama Ipswich Town

Bek berkaki kidal ini masih terdaftar di skuad utama Ipswich Town. Namun, karena kalah saing dengan pemain belakang lain di skuad The Tractors -julukan Ipswich Town, Elkan Baggott lebih banyak dipinjamkan ke tim U-21.

Musim ini Elkan Baggott sama sekali belum pernah bermain bersama Ipswich Town senior. Ia tercatat mentas empat kali, namun seluruhnya bersama Ipswich Town U-21.

Hebatnya tiga kali Elkan Baggott bermain, Ipswich Town U-21 selalu menang, tepatnya di ajang Premier League 2 2025-2026. Ia masing-masing bermain 90 menit saat Ipswich Town U-21 menang 3-2 atas Leeds United, menumbangkan Brighton 3-1 dan menghajar Newcastle United 1-0.