Asisten Bojan Hodak Sebut Kelelahan Jadi Penyebab Persib Bandung Disikat Malut United 0-2

TERNATE – Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolic, menduga kelelahan menjadi penyebab timnya disikat Malut United 0-2 dalam laga tunda Super League 2025-2026. Apalagi, mereka harus menempuh perjalanan jauh.

Laga Malut United vs Persib Bandung itu digelar di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Maluku Utara, Minggu 14 Desember 2025 siang WIB. Tren positif Maung Bandung pun berakhir.

Malut United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Dua gol Malut United diciptakan oleh Igor Inocencio (40’) dan Ciro Alves (45+3’). Persib pulang dengan tangan hampa dari lawatan ke Kota Rempah.

1. Dampak Besar

Tolic membeberkan faktor kelelahan menjadi penyebab Persib kalah dari Malut United. Sebab, mereka baru melakoni laga melawan Bangkok United di AFC Champions League 2 2025-2026 pada 10 Desember.

“Selamat untuk Malut yang bisa meraih tiga poin. Mengenai permainan, tak banyak yang bisa saya katakan, semuanya sudah terlihat. Karena kami baru bermain, melakukan perjalanan, dan waktu kami beristirahat, ini memberikan dampak besar bagi kami,” ujar Tolic, dikutip Selasa (16/12/2025).

“Kami tidak cukup siap untuk bertanding. Saat kami keluar bermain, kami sudah berusaha mengerahkan yang terbaik, hanya itu saja,” sambung pria asal Kroasia itu.

Menurut Tolic, timnya hanya memiliki waktu dua hari persiapan dan ini merupakan pertandingan keenam dalam tiga pekan terakhir. Tentunya situasi ini jauh dari kata ideal.

“Semuanya tentunya ingin melihat Persib dalam bentuk yang terbaik. Jika kami memiliki waktu istirahat dua hari (tambahan) atau setidaknya satu hari, mungkin ini akan lebih bagus untuk disaksikan oleh para fans,” tutur Tolic.