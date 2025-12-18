Kata-Kata Milomir Seslija Setelah Kembali Ditunjuk Jadi Pelatih Persis Solo

PERSIS Solo resmi mengumumkan pelatih baru untuk mengarungi lanjutan Super League 2025-2026. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu kembali menunjuk sang mantan pelatih, yakni Milomir Seslija.

Pelatih yang akrab disapa Milo itu bukan sosok asing bagi Persis Solo. Pelatih asal Bosnia-Herzegovina itu pernah menakhodai skuad Laskar Sambernyawa pada musim 2023-2024. Namun, perjalanannya terbilang singkat karena hanya 10 bulan.

Kini, manajemen Persis Solo kembali mendatangkan pelatih berusia 61 tahun itu. Tugas Milo pun bisa dibilang cukup berat, karena Laskar Sambernyawa saat ini sedang terjebak di jurang klasemen Super League 2025-2026.

1. Milo Sadar Persis Solo dalam Posisi Sulit

Milo menyadari Persis Solo sedang dalam situasi sulit. Tapi, dia yakin kehadirannya akan membawa dampak positif. Dia akan membangun kembali kepercayaan diri para pemain dan meningkatkan performa Laskar Sambernyawa.

“Saya tahu situasi di klub, tantangannya besar dan saya memutuskan untuk datang ke Solo. Kesuksesan dalam sepak bola dimulai dengan keyakinan. Latihan dan informasi adalah aspek yang menginspirasi pemain untuk menjalankan rencana permainan. Kemenangan dimulai dengan meyakinkan seluruh tim bahwa mereka memiliki apa yang dibutuhkan untuk menang,” kata Milo, Okezone mengutip dari laman resmi Persis Solo.

“Kita perlu berbenah dengan membantu para pemain untuk meningkatkan cara pengambilan keputusan (di lapangan), kemampuan teknis dan pemahaman permainan. Jika kita mengabaikan pada aspek perkembangan di tiap individu, tim tidak akan pernah benar-benar melakukan progres. Saya percaya kita dapat memperbaiki keadaan dan tetap berada di Liga,” tambah eks pelatih Arema FC.