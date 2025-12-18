Persebaya Surabaya Hadirkan Kekalahan Ketiga Beruntun bagi Borneo FC di Super League 2025-2026?

PELATIH caretaker Persebaya Surabaya, Uston Nawawi, bersiap jelang timnya melawan Borneo FC. Ia ingin Skuad Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya- meraih hasil maksimal dalam laga penuh gengsi tersebut.

Pertemuan kedua tim digelar dalam lanjutan pekan ke-15 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 20 Desember 2025 pukul 19.00 WIB.

Persebaya Surabaya wajib bangkit saat menantang Borneo FC.

Uston Nawawi mengatakan telah menganalisis lawan secara menyeluruh, bukan hanya fokus pada satu nama. Pola itu agar Persebaya Surabaya siap sepenuhnya menjamu Pesut Etam -julukan Borneo FC

“Ya tentunya kita sudah pelajari mereka dan kita persiapkan di latihan,” kata Uston Nawawi, Okezone mengutip dari laman I.League, Kamis (18/12/2025).

Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan tim dalam kondisi transisi dan menekankan satu hal yang tidak boleh goyah yaitu identitas Persebaya Surabaya.

1. Persebaya Surabaya Tak Terkalahkan dalam 5 Laga Terakhir

Persebaya Surabaya tidak terkalahkan dalam lima laga terakhir Super League 2025-2026. Namun, dalam lima pertandingan pamungkas, skuad Bajul Ijo hanya mendapatkan satu menang dan empat imbang.