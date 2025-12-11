Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persebaya Surabaya Didenda Rp250 Juta oleh Komdis PSSI, Ini Penjelasannya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |02:48 WIB
Persebaya Surabaya Didenda Rp250 Juta oleh Komdis PSSI, Ini Penjelasannya
Persebaya Surabaya dijatuhi denda Rp250 juta oleh Komite Disiplin PSSI (Foto: Persebaya Surabaya)
PERSEBAYA Surabaya dijatuhi denda Rp250 juta oleh Komite Disiplin PSSI (Komdis PSSI). Itu akibat ulah suporter di laga melawan Arema FC pada lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Kota Surabaya, Jawa Timur, 22 November silam.

Dalam laga itu, Skuad Bajul Ijo tidak mewujudkan keinginan suporter timnya untuk meraih hasil maksimal. Pasalnya, kedua tim bermain dengan skor 1-1.

1. Sejumlah Pelanggaran

Persebaya Surabaya vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@officialpersebaya)

Dalam laga itu, Komdis PSSI melihat adanya pelanggaran dengan penyalaan petasan sebanyak 6 kali yang dilakukan oleh suporter Persebaya dari arah Tribun Utara. Akibatnya, mereka didenda Rp 120 Juta.

Dalam laga itu juga terjadi pelemparan sejumlah benda dari tribun. Air minum kemasan dan roti dilempar dari Tribun VIP Barat, paper roll dari Tribun Timur arah Utara pada menit ke-63, dan air minum kemasan dari arah penonton VIP Tribun Barat.

Pelemparan ini dilakukan ketika Arema FC akan memasuki lorong menuju ruang ganti. Imbasnya tim kebanggan warga Surabaya itu didenda Rp30 juta.

Tidak hanya kedua sanksi denda itu saja. Panitia pelaksana pertandingan juga mendapatkan hukuman karena gagal menjalankan tanggung jawab menjaga ketertiban dan keamanan yaitu terjadi kerusuhan di tribun Barat, Utara, Selatan serta adanya korban luka. Hukuman itu berupa denda Rp40 juta.

 

