Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Bojan Hodak Harap Persib Bandung Terhindar dari Pohang Steelers di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |03:03 WIB
Bojan Hodak Harap Persib Bandung Terhindar dari Pohang Steelers di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
Bojan Hodak berharap Persib Bandung terhindar dari Pohang Steelers di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, punya harapan tersendiri jelang drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia berharap Maung Bandung terhindar dari Pohang Steelers!

Persib lolos dari Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai pemuncak klasemen. Itu artinya, mereka akan berhadapan dengan salah satu dari tiga runner up di Grup E, F, dan H.

Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

Adapun, ketiga klub itu adalah Ratchaburi FC (Thailand), CAHN FC (Vietnam), dan Pohang Steelers (Korea Selatan). Sementara, Bangkok United (Thailand) tidak akan jadi lawan karena sudah bertemu di fase grup.

1. Lawan Tersulit

Hodak melihat, Pohang akan jadi lawan tersulit. Ia tidak merinci alasannya tapi yakin Persib akan lebih baik bertemu tim-tim asal Asia Tenggara.

“Kita akan lihat. Yang paling sulit adalah klub dari Korea,” kata Hodak, dikutip Jumat (18/12/2025).

“Dari semua pertandingan ini, kami akan bermain home and away, saat kami bermain di kandang maka kami memiliki keuntungan,” imbuh pria asal Kroasia itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/261/3189639/luciano_guaycochea_mengomentari_3_calon_lawan_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026-hBk1_large.jpg
Luciano Guaycochea Komentari 3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189229/thom_haye-IzJZ_large.jpg
Kata-Kata Berkelas Thom Haye Usai Bawa Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189224/ramon_tanque-rmEc_large.jpg
Ramon Tanque Jadi Pahlawan Persib Bandung Menang atas Bangkok United, Bojan Hodak Lempar Pujian Setinggi Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189332/manajemen_persib_bandung_was_was_akan_kena_hukuman_dari_afc_lagi_usai_laga_kontra_bangkok_united-PWkM_large.jpg
Persib Bandung Waswas Dihukum AFC Lagi Usai Laga Kontra Bangkok United
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/18/51/1657453/dramatis-timnas-voli-putra-indonesia-pastikan-tiket-final-usai-sikat-vietnam-dml.webp
Dramatis, Timnas Voli Putra Indonesia Pastikan Tiket Final usai Sikat Vietnam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/18/sabar_karyaman_gutamamohammad_reza_pahlevi_isfaha.jpg
Duel Sengit hingga Akhir! Sabar/Reza Tumbang dari Unggulan Korea di BWF World Tour Finals 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement