Bojan Hodak Harap Persib Bandung Terhindar dari Pohang Steelers di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Bojan Hodak berharap Persib Bandung terhindar dari Pohang Steelers di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: AFC)

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, punya harapan tersendiri jelang drawing 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia berharap Maung Bandung terhindar dari Pohang Steelers!

Persib lolos dari Grup G AFC Champions League 2 2025-2026 sebagai pemuncak klasemen. Itu artinya, mereka akan berhadapan dengan salah satu dari tiga runner up di Grup E, F, dan H.

Adapun, ketiga klub itu adalah Ratchaburi FC (Thailand), CAHN FC (Vietnam), dan Pohang Steelers (Korea Selatan). Sementara, Bangkok United (Thailand) tidak akan jadi lawan karena sudah bertemu di fase grup.

1. Lawan Tersulit

Hodak melihat, Pohang akan jadi lawan tersulit. Ia tidak merinci alasannya tapi yakin Persib akan lebih baik bertemu tim-tim asal Asia Tenggara.

“Kita akan lihat. Yang paling sulit adalah klub dari Korea,” kata Hodak, dikutip Jumat (18/12/2025).

“Dari semua pertandingan ini, kami akan bermain home and away, saat kami bermain di kandang maka kami memiliki keuntungan,” imbuh pria asal Kroasia itu.