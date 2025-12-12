Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Ramon Tanque Jadi Pahlawan Persib Bandung Menang atas Bangkok United, Bojan Hodak Lempar Pujian Setinggi Langit

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |03:05 WIB
Ramon Tanque Jadi Pahlawan Persib Bandung Menang atas Bangkok United, Bojan Hodak Lempar Pujian Setinggi Langit
Ramon Tanque kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, lempar pujian setinggi langit kepada Ramon Tanque. Diketahui, Ramon Tanque jadi pahlawan kemenangan Persib atas Bangkok United dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026.

Berkat kemenangan itu, Persib lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Bahkan, Persib berstatus juara grup.

Reaksi Ramon Tanque Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United

1. Pahlawan Kemenangan

Ramon Tanque tampil apik kala menghadapi Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu 10 Desember 2025 malam WIB. Dia catatkan namanya untuk gol semata wayang Persib yang tercipta pada menit ke-45+1.

Berkat gol tersebut, Persib menang 1-0. Hasil ini juga membawa Persib dipastikan finis jadi juara Grup G dengan koleksi 13 poin dari 6 laga yang dijalani.\

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189332/manajemen_persib_bandung_was_was_akan_kena_hukuman_dari_afc_lagi_usai_laga_kontra_bangkok_united-PWkM_large.jpg
Persib Bandung Waswas Dihukum AFC Lagi Usai Laga Kontra Bangkok United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189329/berikut_tiga_calon_lawan_persib_bandung_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-NxIO_large.jpg
3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Pohang Steelers!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189193/ramon_tanque-3Gt9_large.jpg
Reaksi Ramon Tanque Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189171/bojan_hodak-BsuK_large.jpg
Kata-Kata Bojan Hodak Usai Loloskan Persib Bandung ke 16 Besar AFC Champions 2 2025-2026, Bicara Sepakbola Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654713/klasemen-medali-sea-games-2025-hari-kedua-indonesia-disalip-vietnam-ghx.webp
Klasemen Medali SEA Games 2025 Hari Kedua: Indonesia Disalip VietnamÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/rodrygo.jpg
Pep Guardiola Terpesona dengan Satu Pemain Real Madrid: Levelnya di Atas Rata-Rata!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement