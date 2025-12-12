Ramon Tanque Jadi Pahlawan Persib Bandung Menang atas Bangkok United, Bojan Hodak Lempar Pujian Setinggi Langit

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, lempar pujian setinggi langit kepada Ramon Tanque. Diketahui, Ramon Tanque jadi pahlawan kemenangan Persib atas Bangkok United dalam lanjutan AFC Champions League 2 2025-2026.

Berkat kemenangan itu, Persib lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Bahkan, Persib berstatus juara grup.

1. Pahlawan Kemenangan

Ramon Tanque tampil apik kala menghadapi Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Rabu 10 Desember 2025 malam WIB. Dia catatkan namanya untuk gol semata wayang Persib yang tercipta pada menit ke-45+1.

Berkat gol tersebut, Persib menang 1-0. Hasil ini juga membawa Persib dipastikan finis jadi juara Grup G dengan koleksi 13 poin dari 6 laga yang dijalani.\