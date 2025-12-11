3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Pohang Steelers!

Berikut tiga calon lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)

BERIKUT tiga calon lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Salah satunya adalah Pohang Steelers dari Korea Selatan!

Fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 untuk zona Timur sudah rampung. Persib dipastikan jadi juara Grup G dan akan menghadapi runner up dari Grup E, F, dan H.

Di Grup E, Macarthur FC (Australia) sukses jadi juara grup. Sementara, di Grup F Gamba Osaka (Jepang) berjaya sebagai pemuncak, dan Tampines Rovers (Singapura) menguasai Grup H.

Tentu Persib tidak akan berjumpa ketiga juara grup tersebut di fase 16 besar. Mereka akan berhadapan dengan tiga runner up. Siapa saja?

3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

1. Pohang Steelers

Kejutan muncul dari Grup H AFC Champions League 2 2025-2026. Di luar dugaan, Tampines Rovers tampil sebagai juara dengan raihan 16 poin dari enam laga.

Mereka sempat mengalahkan Pohang Steelers di matchday 3 dengan skor 1-0! Alhasil, klub asal Korea Selatan ini melaju sebagai runner up dan bisa jadi akan bertemu Persib.