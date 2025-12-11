Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Pohang Steelers!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |22:02 WIB
3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Pohang Steelers!
Berikut tiga calon lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BERIKUT tiga calon lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Salah satunya adalah Pohang Steelers dari Korea Selatan!

Fase grup AFC Champions League 2 2025-2026 untuk zona Timur sudah rampung. Persib dipastikan jadi juara Grup G dan akan menghadapi runner up dari Grup E, F, dan H.

AFC Champions League 2 (Foto: AFC)

Di Grup E, Macarthur FC (Australia) sukses jadi juara grup. Sementara, di Grup F Gamba Osaka (Jepang) berjaya sebagai pemuncak, dan Tampines Rovers (Singapura) menguasai Grup H.

Tentu Persib tidak akan berjumpa ketiga juara grup tersebut di fase 16 besar. Mereka akan berhadapan dengan tiga runner up. Siapa saja?

3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

1. Pohang Steelers

Pohang Steelers @fcpohang.steelers

Kejutan muncul dari Grup H AFC Champions League 2 2025-2026. Di luar dugaan, Tampines Rovers tampil sebagai juara dengan raihan 16 poin dari enam laga.

Mereka sempat mengalahkan Pohang Steelers di matchday 3 dengan skor 1-0! Alhasil, klub asal Korea Selatan ini melaju sebagai runner up dan bisa jadi akan bertemu Persib.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189193/ramon_tanque-3Gt9_large.jpg
Reaksi Ramon Tanque Usai Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189171/bojan_hodak-BsuK_large.jpg
Kata-Kata Bojan Hodak Usai Loloskan Persib Bandung ke 16 Besar AFC Champions 2 2025-2026, Bicara Sepakbola Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189169/persib_bandung_berpeluang_bertemu_pohang_steelers_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026_persib-aJNU_large.jpg
Jadwal Drawing 16 Besar AFC Champions League 2025-2026: Persib Bandung vs Pohang Steelers?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189161/persib_bandung_berpeluang_melawan_pohang_steelers_di_16_besar_acl_2_persib-B3g6_large.jpg
Sekalipun Lawan Pohang Steelers, Persib Bandung Dijagokan Lolos Perempatfinal AFC Champions League 2 2025-2026!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/51/1654475/sea-games-2025-karate-persembahkan-emas-ke7-indonesia-lewat-leica-al-humaira-lubis-byx.webp
Karate Persembahkan Emas ke-7 Indonesia Lewat Leica Al Humaira Lubis
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/rodrygo.jpg
Pep Guardiola Terpesona dengan Satu Pemain Real Madrid: Levelnya di Atas Rata-Rata!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement