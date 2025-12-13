Luciano Guaycochea Komentari 3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Luciano Guaycochea, senang timnya bisa melaju ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia pun mengomentari tiga calon lawan yang akan ditemui di fase itu.

Persib lolos ke 16 besar dengan status juara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Mereka ditemani Bangkok United yang berhasil melewati hadangan finalis musim lalu Lion City Sailors FC.

Di babak 16 besar, Persib akan menghadapi salah satu dari tiga runner up. Mereka adalah CAHN FC (Grup E), Ratchaburi FC (Grup F), dan Pohang Steelers (Grup H).

1. Lebih Baik

Undian baru akan dilangsungkan pada 30 Desember 2025. Persib dipastikan akan bertemu lawan kelas berat karena ketiganya berasal dari liga yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

Walau begitu, Guaycochea tidak gentar. Gelandang berpaspor Argentina itu justru mengajak rekan-rekannya meningkatkan kualitas sebelum tampil di fase 16 besar pada Februari dan Maret 2026.

“Di fase knock-out akan sangat berat. Calon lawan kami datang dari beberapa liga yang berkualitas dan semuanya tentu adalah tim yang kuat,” kata Guaycochea, dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu (13/12/2025).