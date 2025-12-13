Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Luciano Guaycochea Komentari 3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |13:38 WIB
Luciano Guaycochea Komentari 3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
Luciano Guaycochea mengomentari 3 calon lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Luciano Guaycochea, senang timnya bisa melaju ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Ia pun mengomentari tiga calon lawan yang akan ditemui di fase itu.

Persib lolos ke 16 besar dengan status juara Grup G AFC Champions League 2 2025-2026. Mereka ditemani Bangkok United yang berhasil melewati hadangan finalis musim lalu Lion City Sailors FC.

Persib Bandung vs Bangkok United. (Foto: Instagram/persib)

Di babak 16 besar, Persib akan menghadapi salah satu dari tiga runner up. Mereka adalah CAHN FC (Grup E), Ratchaburi FC (Grup F), dan Pohang Steelers (Grup H).

1. Lebih Baik

Undian baru akan dilangsungkan pada 30 Desember 2025. Persib dipastikan akan bertemu lawan kelas berat karena ketiganya berasal dari liga yang lebih baik dibandingkan Indonesia.

Walau begitu, Guaycochea tidak gentar. Gelandang berpaspor Argentina itu justru mengajak rekan-rekannya meningkatkan kualitas sebelum tampil di fase 16 besar pada Februari dan Maret 2026.

“Di fase knock-out akan sangat berat. Calon lawan kami datang dari beberapa liga yang berkualitas dan semuanya tentu adalah tim yang kuat,” kata Guaycochea, dikutip dari laman resmi Persib, Sabtu (13/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189229/thom_haye-IzJZ_large.jpg
Kata-Kata Berkelas Thom Haye Usai Bawa Persib Bandung Lolos 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189224/ramon_tanque-rmEc_large.jpg
Ramon Tanque Jadi Pahlawan Persib Bandung Menang atas Bangkok United, Bojan Hodak Lempar Pujian Setinggi Langit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189332/manajemen_persib_bandung_was_was_akan_kena_hukuman_dari_afc_lagi_usai_laga_kontra_bangkok_united-PWkM_large.jpg
Persib Bandung Waswas Dihukum AFC Lagi Usai Laga Kontra Bangkok United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189329/berikut_tiga_calon_lawan_persib_bandung_di_16_besar_afc_champions_league_2_2025_2026-NxIO_large.jpg
3 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Pohang Steelers!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655143/sea-games-2025-tampil-menekan-timnas-futsal-putri-indonesia-akui-keunggulan-vietnam-di-laga-perdana-wiw.webp
SEA Games 2025: Tampil Menekan, Timnas Futsal Putri Indonesia Akui Keunggulan Vietnam di Laga Perdana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/10/sea_games_2025.jpg
Klasemen Medali SEA Games 2025: Indonesia Kembali Panen Emas, Bertahan di Tiga Besar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement