HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Disebut Berminat Datangkan Ivar Jenner, Mauricio Souza: Diskusi Dulu dengan Manajemen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |09:13 WIB
Persija Jakarta Disebut Berminat Datangkan Ivar Jenner, Mauricio Souza: Diskusi Dulu dengan Manajemen
Mauricio Souza menanggapi rumor Persija Jakarta tertarik mendatangkan Ivar Jenner (Foto: PSSI)
A
A
A

DEPOK – Persija Jakarta disebut berminat mendatangkan Ivar Jenner dalam waktu dekat. Selaku pelatih, Mauricio Souza akan berbicara lebih dulu dengan manajemen.

Jenner sudah memasuki tahun terakhir kontraknya bersama FC Utrecht yang akan habis pada 30 Juni 2026. Ia mengaku tak ingin memperpanjang ikatan kerja sama tersebut.

Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)

Sejumlah klub khususnya di Tanah Air, disebut-sebut berminat dengan servis Jenner, termasuk Persija. Kebetulan, lini tengah Macan Kemayoran dinilai membutuhkan tambahan tenaga.

1. Belum Ada Rencana

Souza mengatakan saat ini belum ada rencana menambah pemain karena fokus menjaga performa tim dalam Super League 2025-2026. Jadi, ia tidak bisa memberikan jawaban detail terkait rumor itu.

‎"Belum terpikirkan sejauh ini," kata Souza saat ditemui di Persija Training Ground, Depok, Jawa Barat, dikutip Jumat (19/12/2025).

‎Pelatih asal Brasil itu cukup senang dengan skuad timnya saat ini. Pasalnya, semua pemain saling bahu membahu membuat Persija bertahan di papan atas klasemen Super League.

"Kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan manajemen. Yang pasti, saya sangat puas dengan skuad yang ada sekarang," ucap Souza.

 

