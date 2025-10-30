Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Klub Raksasa Dunia Calon Pelabuhan Baru Vinicius Jr jika Tinggalkan Real Madrid, Nomor 1 Juara Liga Champions!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |16:04 WIB
5 Klub Raksasa Dunia Calon Pelabuhan Baru Vinicius Jr jika Tinggalkan Real Madrid, Nomor 1 Juara Liga Champions!
Vinicius Jr kala membela Real Madrid. (Foto: Real Madrid)
LIMA klub raksasa dunia calon pelabuhan baru Vinicius Jr jika tinggalkan Real Madrid menarik diulas. Sebab, masa depannya kini memang tengah dispekulasikan.

Sejatinya, kontrak Vinicius masih ada hingga 2027 di Real Madrid. Namun, hubungannya yang kurang harmonis dengan sang pelatih anyar, Xabi Alonso, membuat sejumlah pihak meragu Vinicius akan terus bertahan di Real Madrid.

Vinicius Junior. ig.realmadrid

Hubungan Vinicius dengan Xabi jadi sorotan usai laga El Clasico Real Madrid vs Barcelona pada pekan lalu. Vinicius tampak marah saat ditarik keluar oleh Xabi pada menit ke-71.

Bahkan, Vinicius terlihat langsung menuju ruang ganti. Pemain asal Brasil itu tak menyapa rekan setim di bangku cadangan.

Jika akhirnya hengkang, ke mana Vinicius akan berlabuh? Dengan performa dan talenta gemilang, banyak klub top dunia yang pastinya siap menampung Vinicius.

Berikut 5 Klub Raksasa Dunia Calon Pelabuhan Baru Vinicius Jr jika Tinggalkan Real Madrid:

1. PSG

Starting XI PSG saat menantang Chelsea @PSG_Inside

Salah satu klub raksasa dunia calon pelabuhan baru Vinicius Jr jika tinggalkan Real Madrid adalah Paris Saint-Germain (PSG). Klub raksasa Prancis itu memang terbukti memiliki banyak dana untuk merekrut nama-nama besar.

PSG pernah mendatangkan Lionel Messi, Neymar Jr, hingga Sergio Ramos. Karena itu, mendatangkan Vinicius juga bukan hal mustahil bagi mereka. Vinicius juga bisa tergiur karena prospek tim yang oke. Bahkan, PSG baru saja juara Liga Champions musim lalu.

2. Liverpool

Liverpool vs Arsenal (Foto: Instagram/liverpoolfc)

Kemudian, ada Liverpool. The Reds -julukan Liverpool- juga memiliki banyak dana untuk mendatangkan amunisi baru.

Bahkan, Liverpool jor-joran uang pada bursa transfer musim panas 2025 lalu. Gaji Vinicius sendiri tidaklah murah, yakni dikabarkan mencapai 350 ribu poundsterling atau sekira Rp7,6 miliar per pekan. Tetapi, ini bukan masalah untuk klub besar seperti Liverpool mengingat kemampuan hebat dari sang pemain.

 

Halaman:
1 2
      
