Kisah Miris Vinicius Junior, Winger Kesayangan Real Madrid yang Disebut Pemain Sampah oleh Karim Benzema

KISAH miris Vinicius Junior, winger kesayangan Real Madrid yang disebut pemain sampah oleh Karim Benzema hingga saat ini masih jadi topik menarik. Mengingat saat ini winger Brasil tersebut telah membuktikan kemampuannya sebagai salah satu pemain terbaik di dunia saat ini.

Meski prestasi Los Blancos di musim 2024-2025 ini memang kurang memuaskan dengan kegagalan di Liga Champions dan Copa del Rey, tim asuhan Carlo Ancelotti itu hingga saat ini tetap masih jadi salah satu yang terbaik di Eropa.

1. Jadi Bintang Real Madrid

Banyaknya pemain bintang yang salah satunya adalah Vinicius Junior jadi salah satu kunci utama mengapa Real Madrid mampu terus bersaing di setiap ajang yang ada.

Sebelum bergabung dengan Real Madrid pada 2018, Vinicius mengawali karier profesionalnya di Flamengo pada 2017. Saat itu, banyak yang meragukan kemampuannya karena dianggap masih terlalu muda dan kurang pengalaman. Namun, siapa sangka pemain asal Brasil ini justru berkembang pesat dan menjadi pilar penting di Santiago Bernabeu.

Di musim 2024-2025, pemain berusia 24 tahun ini telah tampil dalam 49 pertandingan dengan catatan mengesankan: 20 gol dan 14 assist. Statistik ini membuktikan bahwa Vinicius bukan sekadar pemain biasa, melainkan salah satu aset berharga Los Blancos.

Benzema dan Vinicius Junior. Twitter/realmadrid

Salah satu momen puncak kariernya terjadi pada final Liga Champions 2021-2022 melawan Liverpool. Gol tunggalnya menjadi penentu kemenangan Real Madrid sekaligus mengantarkan mereka meraih trofi ke-14 dalam kompetisi bergengsi tersebut.

2. Sempat Dimusuhi Benzema?

Ironisnya, sebelum mencapai kesuksesan itu, Vinicius harus melewati masa-masa sulit. Salah satu yang paling mencolok adalah ketika Karim Benzema, sang kapten saat itu, menghinanya di depan umum. Insiden ini terjadi saat pertandingan melawan Borussia Monchengladbach di fase grup Liga Champions 2020-2021.

"Dia (Vinicius) hanya bermain sesukanya. Dia bermain seperti sampah. Jangan beri dia bola," ujar Benzema kepada Ferland Mendy dalam percakapan berbahasa Prancis yang direkam oleh kamera. Kritik pedas ini dilontarkan saat Real Madrid tertinggal 0-2 di babak pertama.