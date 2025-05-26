Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 26 Mei 2025 |06:33 WIB
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, <i>Blaugrana</i> Tutup Musim dengan Brilian
Barcelona menang telak 3-0 atas Athletic Bilbao di pekan terakhir Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: FC Barcelona)
A
A
A

BILBAO – Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion San Mames, Bilbao, Spanyol, Senin (26/5/2025) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Blaugrana.

Tiga gol Barcelona dihasilkan oleh Robert Lewandowski (14’, 17’) dan Dani Olmo (90+4’). Hasil ini sekaligus menutup musim yang manis buat raksasa Catalunya itu.

Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: La Liga)
Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025 (Foto: La Liga)

Liga Spanyol 2024-2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di BeIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

Jalannya Pertandingan

Kendati sudah menjadi juara, Barcelona tetap tampil ngotot memburu kemenangan di markas lawan. Mereka mendominasi penguasaan bola hingga 76% dan mengkreasi 13 peluang plus empat upaya tepat sasaran.

Pun begitu, Athletic lebih dulu mendapat dua peluang beruntun via kaki Nico Williams dan Inigo Ruiz di menit sembilan. Sayangnya, dua upaya itu masih meleset dari target.

Gol bagi Barcelona datang di menit ke-14. Umpan terobosan Fermin Lopez berhasil diselesaikan dengan manis oleh Lewandowski!

Selang tiga menit, gawang Athletic kembali bergetar. Kali ini, Lewandowski sukses memanfaatkan situasi kemelut dari tendangan penjuru untuk mencetak gol keduanya.

Setelah itu, tidak ada peluang yang berbuah gol di sepanjang 28 menit babak pertama. Skor 2-0 untuk Barcelona bertahan hingga rehat.

 

Halaman:
1 2
      
