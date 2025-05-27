Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 27 Mei 2025 |14:30 WIB
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
Simak adu gaji Xabi Alonso sebagai pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid (Foto: Real Madrid)
A
A
A

ADU gaji Xabi Alonso sebagai pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid menarik untuk diulas. Sebab, nominalnya bak bumi dan langit!

Alonso baru saja resmi ditunjuk sebagai pelatih Real Madrid menggantikan Carlo Ancelotti. Pria asal Spanyol itu diikat dengan kontrak hingga 30 Juni 2028.

Bayer Leverkusen. Xabi Alonso. reuters

Tentu saja, pertanyaan mengemuka soal berapa gaji Alonso di Madrid? Berikut ulasannya menurut berbagai sumber.

1. Gaji Xabi Alonso di Bayer Leverkusen

Sebelum ke Madrid, Alonso menangani Bayer Leverkusen sejak Oktober 2022. Ia awalnya dikontrak hingga 2024 tetapi kemudian memperpanjang ikatan kerja sama tersebut hingga Juni 2026.

Menurut laporan Bild, Alonso mendapat gaji hingga 6 juta Euro (setara Rp110 miliar) per tahun di kontrak barunya tersebut. Jumlah tersebut belum termasuk bonus dan lain-lain.

Namun, ia memutuskan berpisah di akhir musim 2024-2025 untuk menerima pinangan Madrid. Los Blancos harus menebusnya senilai 5-10 juta Euro (setara Rp92-184 miliar) dari Leverkusen.

 

Halaman:
1 2
      
