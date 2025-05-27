Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 27 Mei 2025 |01:10 WIB
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
Denny Landzaat sedih Carlo Ancelotti meninggalkan Real Madrid (Foto: Real Madrid)
A
A
A

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Denny Landzaat, ikut sedih Carlo Ancelotti meninggalkan Real Madrid. Menurutnya, pria berpaspor Italia itu salah satu sosok inspiratif di dunia sepakbola.

Ancelotti resmi meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2024-2025. Pelatih legendaris asal Italia itu berpisah setelah menukangi Los Blancos sejak 2021.

1. 11 Gelar

Carlo Ancelotti. (Foto: Laman resmi Real Madrid)

Selama itu, Ancelotti mempersembahkan 11 gelar untuk Madrid termasuk dua trofi Liga Champions. Namun demikian, gelar itu belum termasuk saat melatih tim di periode pertama pada 2013-2015.

Kala itu, Ancelotti sukses mempersembahkan empat gelar termasuk satu trofi Si Kuping Besar. Pelatih berusia 65 tahun itu kini mengakhiri kiprahnya bersama Madrid. Ia akan bertugas sebagai pelatih Timnas Brasil untuk selanjutnya.

2. Turut Sedih

Landzaat turut sedih dengan perpisahan Ancelotti dan Madrid. Pria asal Belanda itu menuliskan sebuah pesan haru di akun Instagram pribadinya (@denny_landzaat).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/46/3141862/xabi_alonso-tOzE_large.jpg
Breaking News: Xabi Alonso Resmi Latih Real Madrid di Musim 2025-2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646517/lolos-final-turnamen-basket-mnc-sports-competition-rcti-targetkan-juara-wob.webp
Lolos Final Turnamen Basket MNC Sports Competition, RCTI Targetkan Juara
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/pelatih_timnas_indonesia_u_22_indra_sjafri.jpg
Indra Sjafri Sampaikan Pesan Khusus ke Pemain Abroad jelang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement