Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid

ASISTEN pelatih Timnas Indonesia, Denny Landzaat, ikut sedih Carlo Ancelotti meninggalkan Real Madrid. Menurutnya, pria berpaspor Italia itu salah satu sosok inspiratif di dunia sepakbola.

Ancelotti resmi meninggalkan Real Madrid pada akhir musim 2024-2025. Pelatih legendaris asal Italia itu berpisah setelah menukangi Los Blancos sejak 2021.

1. 11 Gelar

Selama itu, Ancelotti mempersembahkan 11 gelar untuk Madrid termasuk dua trofi Liga Champions. Namun demikian, gelar itu belum termasuk saat melatih tim di periode pertama pada 2013-2015.

Kala itu, Ancelotti sukses mempersembahkan empat gelar termasuk satu trofi Si Kuping Besar. Pelatih berusia 65 tahun itu kini mengakhiri kiprahnya bersama Madrid. Ia akan bertugas sebagai pelatih Timnas Brasil untuk selanjutnya.

2. Turut Sedih

Landzaat turut sedih dengan perpisahan Ancelotti dan Madrid. Pria asal Belanda itu menuliskan sebuah pesan haru di akun Instagram pribadinya (@denny_landzaat).