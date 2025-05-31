2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid

ADA 2 nama jebolan Barcelona yang diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid menjadi sebuah kabar yang menarik. Salah satunya jadi pelatih fisik muda yang sudah banyak pengalaman.

Pelatih anyar Real Madrid, Xabi Alonso, segera memulai perjalanannya bersama Los Blancos di musim 2025-2026. Sebelumnya, ia direkrut dari Bayer Leverkusen untuk menggantikan Carlo Ancelotti yang memilih pergi ke Timnas Brasil.

Xabi Alonso. (Foto: Instagram/realmadrid)

Tak sendiri, Alonso nantinya akan membawa sejumlah staf pelatih andalannya. Menariknya, dari tiga nama yang dibawa, dua di antaranya memiliki hubungan dengan Barcelona, musuh bebuyutan Real Madrid. Siapa saja mereka?

Berikut Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid:

1. Alberto Encinas

Pertama, ada Alberto Encinas. Ia sempat berpartisipasi dalam sepak bola Catalan secara sederhana hingga bergabung dengan Barcelona pada 2018.

Waktu itu, Encinas menjadi asisten García Pimienta di tim junior Barca. Berbekal pengalaman di sana, ia hengkang pada 2021 dan masuk Leverkusen.

Saat berada di Jerman, Encinas sudah berperan sebagai asisten Gerardo Seoane, pelatih asal Spanyol-Swiss yang menjadi pendahulu Alonso di Leverkusen. Kemudian, kariernya di sana terus berlanjut hingga era Alonso yang sukses di Bundesliga.

Pengalaman Encinas diyakini memberikan perspektif baru dalam pendekatan pelatihan di Real Madrid, terutama dalam hal metodologi dan strategi. Tak heran, Alonso membawanya kembali untuk bekerja sama.

2. Ismael Camenforte

Berikutnya ada Ismael Camenforte. Ia dikenal sebagai pelatih fisik dan pakar metodologi muda yang penuh pengalaman.