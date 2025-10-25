Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

4 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Australia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 25 Oktober 2025 |08:22 WIB
4 Calon Lawan Persib Bandung di 16 Besar AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Raksasa Australia!
Persib Bandung mendekat lolos ke 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
SEBANYAK 4 calon lawan Persib Bandung di 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Maung Bandung -julukan Persib Bandung- berpeluang besar lolos ke babak 16 besar setelah mengoleksi tujuh angka di tiga laga awal.

Persib Bandung kini duduk di puncak klasemen Grup G, unggul satu angka atas Bangkok United di posisi dua. Di posisi tiga ada Lion City Sailors FC dengan empat angka. Terakhir di posisi juru kunci ada Selangor FC yang sama sekali belum mengemas angka.

Jika menang atas Selangor FC di matchday keempat pada Kamis, 6 November 2025, Persib Bandung semakin dekat ke 16 besar. Jika lolos ke 16 besar sebagai juara Grup G, Persib Bandung akan menantang runner-up Grup E. Sementara jika finis runner-up Grup G, Persib Bandung akan bersua juara Grup E. Lantas, siapa saja peserta Grup E?

Berikut 4 calon lawan Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026:

1. Macarthur SC (Australia)

Macarthur SC @mfcbulls

Macarthur SC sempat lolos ke final zona Asia Tenggara AFC Cup 2023-2024. Musim ini, Macarthur SC memulai Liga Australia tidak dengan hasil optimal, yakni kalah 0-1 dari Brisbane Roar di laga pembuka.

Sementara di AFC Champions League 2 2025-2026, klub yang bermarkas di Campbelltown Stadium ini belum mendapatkan hasil positif. Hingga matchday ketiga Grup E, Macarthur SC duduk di posisi tiga dengan koleksi empat angka.

2. Cong An Ha Nai (Vietnam)

Nguyen Quang Hai, bintang CAHN.
Nguyen Quang Hai, bintang CAHN.

Cong An Ha Nai (CAHN) finis ketiga di Liga Super Vietnam 2024-2025. Di Liga Vietnam 2025-2026, mereka juga untuk sementara duduk di posisi tiga klasemen dengan 14 angka, terpaut tiga poin dari Ninh Binh di puncak klasemen.

Cong An Ha Nai wajib diwaspadai Persib Bandung, mengingat diperkuat banyak pemain Timnas Vietnam seperti Nguyen Quang Hai dan Phan Van Duc. Di tiga matchday awal Grup E AFC Champions League 2 2025-2026, Cong An Ha Nai duduk di posisi puncak dengan lima angka.

 

