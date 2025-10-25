Reaksi Adam Alis Jadi Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC

BANDUNG – Penyerang Persib Bandung, Adam Alis, bereaksi usai jadi pahlawan kemenangan timnya saat melawan Selangor FC. Dia bersyukur bisa membantu tim merebut kemenangan atas Selangor FC 2-0.

Adam pun beberkan kunci sukses Persib. Dia memengatakan, kemenangan ini tercipta karena kekompakan tim.

1. Persib Menang

Hasil manis didapat Persib saat menjamu Selangor FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Kamis 23 Oktober 2025 malam WIB. Bermain dominan, Maung Bandung -julukan Persib- berhasil mengunci tiga poin.

Adam Alis (29') berhasil membuka keunggulan Persib usai menerima umpan terukur dari Marc Klok. Maung Bandung kemudian menurunkan tempo pada babak kedua. Namun, mereka berhasil menambah gol via tendangan penalti Andrew Jung (66' (P)).

2. Reaksi Adam Alis

Usai pertandingan, Adam merasa senang karena timnya mempertahankan tren positif di AFC Champions League Two 2025-2026. Dia menuturkan, hasil ini merupakan buah manis dari kerja keras tim.

"Alhamdulillah bisa mendapat hasil maksimal. Saya pikir pertandingan yang sulit hari ini melawan Selangor. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan peluang di babak pertama," tutur Adam dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Sabtu (25/10/2025).

"Saya pikir siapa pun yang mencetak gol ataupun assist tidak penting. Yang penting tim meraih hasil maksimal pada pertandingan ini," tambahnya.