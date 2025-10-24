Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Berkat Kemenangan 2-0 atas Selangor FC, Persib Bandung Dihadiahi Ratusan Juta oleh AFC

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |14:39 WIB
Persib Bandung raih kemenangan 2-0 atas Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung raih kemenangan 2-0 atas Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)
BANDUNG Persib Bandung kembali mendapatkan hadiah finansial yang signifikan dari AFC setelah meraih kemenangan penting 2-0 atas wakil Malaysia, Selangor FC, dalam matchday ketiga Grup G AFC Champions League 2 (ACL 2) 2025-2026, Kamis 23 Oktober 2025 malam WIB. Kemenangan ini tidak hanya mengantar Maung Bandung ke puncak klasemen, tetapi juga menambah pundi-pundi pendapatan klub serta poin koefisien untuk Liga Indonesia.

Kemenangan yang diraih di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tersebut memastikan Persib berhak atas bonus sebesar USD 50.000 atau sekira Rp800 juta dari AFC. Hal itu sesuai dengan skema hadiah untuk setiap kemenangan di fase grup.

Sebelumnya, Persib sudah mengamankan Rp4,8 miliar karena lolos ke fase grup dan bonus tambahan Rp800 juta usai mengalahkan Bangkok United 2-0 di matchday sebelumnya.

1. Persib Pimpin Klasemen

Dua gol kemenangan Persib dicetak oleh Adam Alis di menit ke-29 dan gol penalti Andrew Jung pada menit ke-66. Hasil 2-0 ini membawa Persib ke puncak klasemen Grup G dengan koleksi 7 poin dari tiga pertandingan.

Di pertandingan Grup G lainnya yang digelar bersamaan, Bangkok United yang diperkuat Pratama Arhan juga berhasil menang tipis 1-0 atas Lion City Sailors. Dengan hasil ini, klasemen sementara Grup G dipimpin oleh Persib (7 poin), disusul Bangkok United (6 poin), Lion City Sailors (4 poin), dan Selangor FC di posisi buncit (0 poin).

Persib kini memiliki modal yang sangat baik untuk melangkah ke babak 16 besar, di mana tim yang lolos akan kembali mendapatkan bonus sebesar USD 80.000 (Rp1,3 miliar).

Adam Alis di laga Persib Bandung vs Selangor FC. (Foto: Instagram/persib)

2. Dampak Positif untuk Ranking Liga Indonesia

Kemenangan 2-0 atas Selangor FC tak hanya memberikan keuntungan finansial bagi Persib, tetapi juga menyumbang poin koefisien penting bagi Liga Indonesia (Super League) di ranking kompetisi AFC. Berdasarkan laporan Footy Ranking, perolehan poin Liga Indonesia bertambah dari 19.549 menjadi 20.549.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
