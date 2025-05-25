Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Breaking News: Xabi Alonso Resmi Latih Real Madrid di Musim 2025-2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Mei 2025 |17:47 WIB
Breaking News: Xabi Alonso Resmi Latih Real Madrid di Musim 2025-2026
Real Madrid resmi tunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih pengganti Carlo Ancelotti. (Foto: Instagram/realmadrid)
MADRID Real Madrid resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih Los Blancos –julukan Real Madrid– mulai musim 2025-2026 mendatang. Alonso sudah menyepakati kontrak di Madrid hingga akhir Juni 2028.

Ya, Alonso sepakat melatih Madrid selama tiga musim ke depan. Sosok yang juga legenda Real Madrid itu dipercaya menggantikan peran Carlo Ancelotti yang memutuskan melanjutkan karier sebagai pelatih Timnas Brasil mulai musim depan.

“Real Madrid C. F. mengonfirmasi Xabi Alonso menjadi pelatih Real Madrid untuk tiga musim ke depan, dari 1 Juni 2025 hingga 30 Juni 2028,” bunyi keterangan Madrid di laman resmi, dikutip Minggu (25/5/2025).

1. Sudah Mengenal Madrid

Seperti yang dikatakan sebelumnya, Alonso merupakan legenda Madrid. Jadi, ia sangat mengenal budaya dan gaya bermain tim berjulul El Real tersebut.

Belum lagi setelah memutuskan melanjutkan karier sebagai pelatih usai pensiun dari pemain, Madrid adalah rumah pertama Alonso. Ya, Xabi Alonso memulai karier kepelatihannya di akademi Real Madrid, menangani tim U-12 untuk musim 2018-2019 dan memenangkan liga dan Torneo de Campeones.

Xabi Alonso. (Foto: Instagram/realmadrid)
Xabi Alonso. (Foto: Instagram/realmadrid)

Dimulai dari Madrid, kemampuan melatih Alonso terus berkembang hingga akhirnya dipercaya melatih klub Jerman, Bayer Leverkusen. Di klub tersebutlah Alonso berjaya dan sukses mengantarkan Leverkusen treble winner domestik (Liga Jerman, Piala Jerman, dan Piala Super Jerman di musim 2023-2024).

Kini, Alonso kembali ke Madrid. Ia akan memulai melatih Vinicius Junior dan kawan-kawan di musim 2025-2026 mendatang.

 

