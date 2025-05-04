Hasil Real Madrid vs Celta Vigo di Liga Spanyol 2024-2025: Kylian Mbappe Brace, Los Blancos Menang Tipis 3-2!

HASIL Real Madrid vs Celta Vigo di Liga Spanyol 2024-2025 akan diulas Okezone. Los Blancos -julukan Real Madrid- sukses menang tipis dengan skor 3-2.

Laga Real Madrid vs Celta Vigo tersaji di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, pada Minggu (4/5/2025) malam WIB. Gol-gol Real Madrid dicetak oleh Arda Guler (33’) dan brace Kylian Mbappe (39’ dan 48’).

Hasil ini membuat Real Madrid menduduki posisi kedua di klasemen sementara Liga Spanyol 2024-2025 dengan 75 poin. Mereka terpaut 4 angka dari Barcelona di posisi kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Real Madrid langsung intens tebar serangan di awal laga. Mereka tampak ingin segera membuka keunggulan lebih dahulu.

Pada menit kelima, kerja sama apik pun ditunjukkan Vinicius Jr dengan Arda Guler. Sayangnya, bola tendangan voli akrobatik Arda Guler kala itu masih melebar dari gawang.

Celta Vigo pun tak tinggal diam. Mereka juga terus berusaha membangun serangan balik. Ancaman berbahaya pun mereka berikan ke gawang Real Madrid kala Alonso berhasil menyambut bola sepak pojok Sotelo dengan sundulannya. Sayangnya, bola masih bisa ditepis oleh Thibaut Courtois.

Pada menit ke-33, Real Madrid akhirnya pecah kebuntuan. Ialah Arda Guler yang catatkan namanya di papan skor usai berhasil menyambut umpan dari Vazquez. Madrid unggul 1-0.

Madri makin menggila setelah itu. Hanya selang enam menit kemudian, giliran Kylian Mbappe yang bobol gawang Celta Vigo. Dia gandakan keunggulan Madrid usai mencetak gol lewat serangan balik.

Setelah Courtois menyelamatkan bola dari tendangan dari Iglesias, Real Madrid langsung melakukan serangan balik cepat, berkat kehadiran Jude Bellingham di lini tengah. Dia kemudian mengoper bola ke depan untuk Mbappe, yang berlari cepat dari sisi kanan ke kotak penalti Celta Vigo. Lalu, dia menendang bola ke sudut jauh, di luar jangkauan Guaita hingga berbuah gol.

Di sisa waktu pertandingan, kedua tim terus berusaha cetak gol tambahan. Namun, tak ada usaha yang berbuah manis. Skor 2-0 untuk keunggulan Madrid bertahan hingga akhir babak pertama.