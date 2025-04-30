3 Pemain yang Didaratkan Xabi Alonso ke Real Madrid pada Musim Panas 2025, Nomor 1 Bintang Timnas Jerman!

SEBANYAK 3 pemain yang didaratkan Xabi Alonso ke Real Madrid pada musim panas 2025 akan diulas Okezone. Menurut laporan Diario AS, Real Madrid akan mengamankan jasa pelatih Bayer Leverkusen Xabi Alonso pada musim panas 2025.

Xabi Alonso akan menggantikan posisi Carlo Ancelotti yang dilepas begitu saja oleh Real Madrid kelar Piala Dunia Klub 2025.Demi meningkatkan performa Los Blancos -julukan Real Madrid- musim depan, Xabi Alonso membutuhkan pemain tambahan.

Menurut laporan Diario AS, Xabi Alonso sudah membidik tiga nama. Tiga pemain ini ditargetkan mendarat di Santiago Bernabeu pada bursa transfer musim panas 2025. Siapa saja?

Berikut 3 pemain yang didaratkan Xabi Alonso ke Real Madrid pada musim panas 2025:

3. Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Jonathan Tah bisa gabung Real Madrid musim panas 2025. (Foto: Instagram/@jonathantah_)

Kontrak Jonathan Tah bersama Bayer Leverkusen berakhir pada 30 Juni 2025. Alhasil, Xabi Alonso bisa mendorong bek berpaspor Jerman itu untuk melakukan kesepakatan pribadi dengan Real Madrid.

Berhubung kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025, Real Madrid bisa mendaratkan bek 29 tahun itu secara gratis pada musim panas 2025. Kehadiran Jonathan Tah dibutuhkan Real Madrid yang sering kehilangan bek karena cedera.

Terbaru, Real Madrid kehilangan David Alaba dan Ferland Mendy karena cedera. Jadi, apakah Jonathan Tah menjadi pembelian pertama Xabi Alonso sebagai pelatih Real Madrid?