Miliano Jonathans Dikabarkan Segera Tinggalkan FC Utrecht, Gabung Persib Bandung?

UTRECHT — Masa depan winger muda Timnas Indonesia, Miliano Jonathans, di FC Utrecht tengah menjadi spekulasi hangat. Pemain keturunan Depok ini dikabarkan bakal segera meninggalkan klub kasta tertinggi Liga Belanda tersebut pada bursa transfer musim dingin, Januari 2026.

Kurangnya menit bermain menjadi alasan utama sang pemain diizinkan hengkang dengan status pinjaman demi menyelamatkan kariernya. Kini, menarik menantikan klub mana yang siap menampung Miliano, apakah Persib Bandung berminat karena tengah diisukan tertarik merekrut pemain diaspora Timnas Indonesia lagi.

1. Sulit Bersaing

Sejak didatangkan dari Vitesse pada Januari 2025 dengan mahar sekira Rp5,8 miliar, Miliano kesulitan menembus skuad utama asuhan Utrecht. Meski sempat mencicipi atmosfer Liga Europa, pemain berusia 21 tahun ini lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan.

Sepanjang musim ini, Miliano tercatat baru tampil dalam tujuh laga Eredivisie dan dua laga di level Europa, yang mayoritas dimulai sebagai pemain pengganti. Laporan dari media Belanda, Twente Insite, menyebutkan performa Miliano dianggap belum cukup meyakinkan tim pelatih Utrecht sejak kedatangannya.

Miliano Jonathans (Foto: Instagram/@fc_utrecht)

Padahal, sebelum berlabuh di Stadion Galgenwaard, Miliano adalah komoditi panas yang sempat diperebutkan oleh FC Twente. Kini, setelah satu setengah musim yang sulit di Utrecht tanpa koleksi gol, opsi peminjaman menjadi solusi paling realistis agar bakat wonderkid ini tidak meredup.