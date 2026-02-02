Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Persija Jakarta vs Arema FC, Shayne Pattynama Bicara Tren Positif Macan Kemayoran

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |04:05 WIB
Jelang Persija Jakarta vs Arema FC, Shayne Pattynama Bicara Tren Positif Macan Kemayoran
Shayne Pattynama siap bawa Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
A
A
A

PEMAIN Persija Jakarta Shayne Pattynama berambisi membawa timnya melanjutkan tren kemenangan di lanjutan Super League 2025-2026. Terdekat, Persija Jakarta akan melawan Arema FC dalam lanjutan pekan ke-20 Super League 2025-2026 yang dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Minggu 8 Februari 2026 pukul 19.00 WIB.

1. Debut Shayne Pattynama Bersama Persija Jakarta

Shayne Pattynama sudah menjalani debut saat Persija Jakarta menang 2-0 atas Persita Tangerang di lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Jumat 30 Januari 2026.

Shayne Pattynama debut di laga Persita vs Persija. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
Shayne Pattynama debut di laga Persita vs Persija. (Foto: Instagram/@s.pattynama)

Dalam laga tersebut, Shayne Pattynama bermain di menit 84 menggantikan Dony Tri Pamungkas.  "Senang bisa menang lagi," kata Shayne Pattynama.

2. Ingin Segera Beradaptasi dengan Persija Jakarta

Pemain berposisi bek kiri itu menyatakan akan berusaha beradaptasi dengan skema permainan Persija Jakarta. Hal itu dilakukan agar pesepakbola 27 tahun ini mendapatkan menit bermain yang banyak dan berkontribusi penuh untuk Persija Jakarta.

"Saya ingin mendapatkan menit bermain dan menunjukan kemampuan saya. Meningkatkan kebugaran dan kemudian menunjukkan kualitas saya," kata pemain yang didatangkan Persija Jakarta dari Buriram United.

 

