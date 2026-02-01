Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Peran Baru Jordi Amat di Persija Jakarta Bikin Kagum sang Pelatih Mauricio Souza

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |13:55 WIB
Peran Baru Jordi Amat di Persija Jakarta Bikin Kagum sang Pelatih Mauricio Souza
Jordi Amat muncul sebagai pemain andalan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@jordiamat5)
PEMAIN Persija Jakarta Jordi Amat dalam beberapa laga terakhir dimaksimalkan sebagai gelandang bertahan oleh sang pelatih Mauricio Souza. Pergeseran posisi ini untuk mengatasi keterbatasan pemain di lini tengah Persija Jakarta karena ada yang cedera dan sanksi larangan bermain.

Sekadar diketahui, Persija Jakarta ditinggal Van Basty Sousa dalam beberapa minggu ke depan. Selain terkena skorsing dua pertandingan, gelandang asal Brasil itu juga mengalami cedera.

1. Main sebagai Gelandang dalam 2 Laga Terakhir

Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)

Peran pemain itu bisa dilihat saat Persija Jakarta menang 2-0 atas Persita Tangerang dalam lanjutan pekan ke-19 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Jumat 30 Januari 2026. Sebelumnya, ia juga bermain sebagai gelandang saat Persija Jakarta menang 2-0 atas Madura United di pekan ke-18.

Mauricio Souza menyebut Jordi Amat sebagai pemain yang memiliki kualitas dan syarat pengalaman. Karena itu, ia mencoba menempatkan Jordi Amat di posisi selain bek. Kebetulan, Jordi Amat juga pernah berperan sebagai gelandang, salah satunya saat membela klub Liga Belgia KAS Eupen.

"Jordi (Amat) adalah pemain dengan teknik yang bagus," kata Mauricio Souza, Minggu (1/2/2026).

2. Jordi Amat Jawab Kepercayaan dengan Baik

Pelatih asal Brasil itu mengatakan Jordi Amat mampu menjawab tantangan dengan baik. Pemain berdarah Spanyol itu memainkan peran sebagai gelandang bertahan dengan cukup baik.

 

