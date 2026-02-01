Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Lepas Rio Fahmi dan Hansamu Yama ke Arema FC di Paruh Musim Super League 2025-2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |06:02 WIB
Persija Jakarta Lepas Rio Fahmi dan Hansamu Yama ke Arema FC di Paruh Musim Super League 2025-2026
Rio Fahmi dan Hansamu Yama dipinjamkan Persija ke Arema FC. (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

PERSIJA Jakarta terus melakukan cuci gudang di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu resmi melepas dua pilarnya Ilham Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata.

Melalui rilis resminya, Persija Jakarta melepas Rio Fahmi dan Hansamu Yama tepat sehari setelah pertandingan pekan ke-19 Super League 2025-2026 kontra Persita Tangerang pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kedua pemain berlabel tim nasional itu dilepas dengan status pinjaman.

Hansamu Yama dikabarkan hengkang ke Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/@persija)
Hansamu Yama hengkang ke Arema FC. (Foto: Instagram/@persija)

"Rio Fahmi dan Hansamu Yama berpisah dengan Persija di 15 laga sisa Super League 2025-2026. Keduanya meninggalkan Macan Kemayoran dengan status pinjaman. Sebuah langkah yang tak mudah, baik bagi pemain maupun bagi Persija," tulis keterangan resmi Persija Jakarta.

1. Kejutan Hansamu Yama

Sebenarnya, kabar hengkangnya Rio Fahmi tidak mengejutkan. Sebab, sang pemain sudah sempat menyampaikan salam perpisahan dengan para pemain Persija Jakarta setelah menang 2-0 atas Persita Tangerang. 

Justru yang cukup mengejutkan adalah hengkangnya Hansamu Yama. Sebab. sebelumnya tak ada tanda-tanda bek 31 tahun itu akan hengkang dari Macan Kemayoran.

2. Persija Jakarta Datangkan 2 Pemain Pengganti

Bagi Persija Jakarta, kehilangan keduanya jelas sebuah kerugian. Namun, kepergian Hansamu maupun Rio Fahmi tak lepas dari langkah manajemen yang mendatangkan dua pemain berposisi sama dengan mereka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/49/3198709/shayne_pattynama-Bk04_large.jpg
Komentar Mauricio Souza Usai Debut Shayne Pattynama di Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/49/3198802/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_bertemu_dengan_i_league-4Co3_large.jpeg
Bertemu I.League, John Herdman Ingin Jadwal Timnas Indonesia dengan Liga Selaras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/49/3198794/madura_united_vs_psbs_biak_berakhir_dengan_skor_0_0_di_super_league_2025_2026-1MNu_large.jpg
Hasil Madura United vs PSBS Biak di Super League 2025-2026: Sengit, Laga Berakhir 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/31/49/3198759/persib_bandung_menang_tipis_1_0_atas_persis_solo_di_pekan_ke_19_super_league_2025_2026-itwS_large.jpg
Hasil Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Maung Bandung Menang Tipis 1-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/31/11/1672033/bayern-munchen-diuji-di-kandang-hamburg-bundesliga-matchday-20-live-di-vision-mbn.webp
Bayern Munchen Diuji di Kandang Hamburg, Bundesliga Matchday 20 Live di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/31/tunggal_putra_indonesia_muhammad_zaki_ubaidillah.jpg
Kalahkan Alwi Farhan, Zaki Ubaidillah Melaju ke Final Thailand Masters 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement