Persija Jakarta Lepas Rio Fahmi dan Hansamu Yama ke Arema FC di Paruh Musim Super League 2025-2026

PERSIJA Jakarta terus melakukan cuci gudang di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Skuad berjuluk Macan Kemayoran itu resmi melepas dua pilarnya Ilham Rio Fahmi dan Hansamu Yama Pranata.

Melalui rilis resminya, Persija Jakarta melepas Rio Fahmi dan Hansamu Yama tepat sehari setelah pertandingan pekan ke-19 Super League 2025-2026 kontra Persita Tangerang pada Sabtu, 31 Januari 2026. Kedua pemain berlabel tim nasional itu dilepas dengan status pinjaman.

Hansamu Yama hengkang ke Arema FC. (Foto: Instagram/@persija)

"Rio Fahmi dan Hansamu Yama berpisah dengan Persija di 15 laga sisa Super League 2025-2026. Keduanya meninggalkan Macan Kemayoran dengan status pinjaman. Sebuah langkah yang tak mudah, baik bagi pemain maupun bagi Persija," tulis keterangan resmi Persija Jakarta.

1. Kejutan Hansamu Yama

Sebenarnya, kabar hengkangnya Rio Fahmi tidak mengejutkan. Sebab, sang pemain sudah sempat menyampaikan salam perpisahan dengan para pemain Persija Jakarta setelah menang 2-0 atas Persita Tangerang.

Justru yang cukup mengejutkan adalah hengkangnya Hansamu Yama. Sebab. sebelumnya tak ada tanda-tanda bek 31 tahun itu akan hengkang dari Macan Kemayoran.

2. Persija Jakarta Datangkan 2 Pemain Pengganti

Bagi Persija Jakarta, kehilangan keduanya jelas sebuah kerugian. Namun, kepergian Hansamu maupun Rio Fahmi tak lepas dari langkah manajemen yang mendatangkan dua pemain berposisi sama dengan mereka.