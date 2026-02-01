Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Komentar Mauricio Souza Usai Debut Shayne Pattynama di Persija Jakarta

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |01:01 WIB
Komentar Mauricio Souza Usai Debut Shayne Pattynama di Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Shayne Pattynama. (Foto: Media Persija)
A
A
A

TANGERANG – Kehadiran Shayne Pattynama dalam balutan jersei Persija Jakarta akhirnya menjadi kenyataan saat Macan Kemayoran bertamu ke markas Persita Tangerang. Meski sang pemain baru tampil di menit-menit akhir, pelatih Mauricio Souza memberikan catatan penting mengenai peran pemain debutan dalam menjaga stabilitas tim yang tengah berada dalam tren positif. 

Persija Jakarta sukses mengandaskan Persita Tangerang 2-0 di pekan ke-19 Super League 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Indomilk Arena, Tangerang, Banten pada Jumat 30 Januari 2026 kemarin.

Dua gol untuk Macan Kemayoran dicatatkan oleh Gustavo Almeida (30'), dan Maxwell (50'). Sementara, Pendekar Cisadane —julukan Persita Tangerang— kesulitan membalas hingga akhir pertandingan.

Dalam laga tersebut, dua pemain anyar Persija melakoni debut. Keduanya adalah Shayne Pattynama dan Paulo Ricardo. Shayne menggantikan Dony Tri Pamungkas, sementara Ricardo mengisi peran yang ditinggal Gustavo Almeida.

1. Alasan Souza Terlambat Memasukkan Pemain Debutan

Souza mengaku belum bisa berkomentar banyak soal debut keduanya. Namun, pelatih asal Brasil itu senang Shayne dan Ricardo berhasil menjaga ritme tim yang sedang bagus-bagusnya.

Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)
Shayne Pattynama. (Foto: Instagram/persija)

"Komentar saya mereka (Shayne Pattynama dan Paulo Ricardo) memang tidak bermain lama di laga ini karena tim ini sudah bagus. Mungkin saat itu kami tidak perlu melakukan pergantian pemain," kata Souza dalam konferensi pers pascalaga, dikutip pada Minggu (1/2/2026).

"Namun, momen itu muncul di menit-menit akhir dan mereka masuk. Jadi, pemain yang masuk ke lapangan harus mengambil kesempatan itu sebaik-baiknya untuk membantu tim," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
