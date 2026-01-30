Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Shayne Pattynama Bocorkan Isi Percakapan Tatap Muka dengan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |02:06 WIB
Shayne Pattynama Bocorkan Isi Percakapan Tatap Muka dengan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman
Shayne Pattynama akhirnya berbicara secara tatap muka untuk pertama kali dengan pelatih Timnas Indonesia John Herdman (Foto: Instagram/@persija)
DEPOK – Shayne Pattynama akhirnya berbicara secara tatap muka untuk pertama kali dengan pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Keduanya sempat berbincang tetapi lewat sambungan telefon.

Shayne belum ada sepekan menjadi bagian dari Persija. Meski demikian, ia sudah bertemu dengan Herdman.

1. Stadion Utama Gelora Bung Karno

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman hadir di sesi latihan Persija Jakarta (Foto: Okezone/Andika)

Momen tersebut tercipta ketika sang pelatih menyaksikan langsung pertandingan Persija Jakarta vs Madura United di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 23 Januari 2026. Saat itu, Shayne dan Herdman sama-sama duduk di kursi tribune VVIP. 

“Kami baru pertama kali bertemu secara langsung (di GBK). Sebelumnya kami sudah sempat berbicara lewat telefon, tapi ini adalah pertemuan tatap muka pertama. Saya mendapat kesan pertama yang sangat baik darinya,” kata Shayne kepada wartawan termasuk Okezone, dikutip Jumat (30/1/2026).  

Pemain berusia 27 tahun itu mengungkap sedikit isi obrolannya dengan Herdman. Mereka banyak berbincang mengenai Timnas Indonesia. Ia juga menceritakan mengenai laga debutnya yang kebetulan terjadi di SUGBK ketika menghadapi Timnas Argentina pada 19 Juni 2023. 

“Kami berbincang soal sepakbola, tentang Tim Nasional. Kami juga membahas tentang para suporter, tentang betapa luar biasanya atmosfer sepakbola di Indonesia saat pertandingan,” papar Shayne.

“Kami berada di GBK dan saya juga menceritakan kepadanya saya melakukan debut di stadion itu saat melawan Argentina,” imbuh eks pemain KAS Eupen tersebut.  

 

