Kisah Shayne Pattynama dan Candu Soto Ayam: Alasan di Balik Kepindahannya ke Persija Jakarta

JAKARTA – Jatuh cinta tidak selamanya harus tentang sosok manusia, bagi Shayne Pattynama, hatinya telah lama tertambat pada semangkuk soto ayam. Bek kiri Timnas Indonesia ini secara blak-blakan mengungkapkan kuliner Nusantara, terutama soto ayam, selalu menjadi buruan utamanya dan keluarga setiap kali menginjakkan kaki di Tanah Air untuk membela Skuad Garuda.

Kini, hasrat kuliner pemain berusia 27 tahun itu tidak lagi terhalang jarak. Keputusannya untuk menetap di Jakarta dan membela Persija Jakarta membuat Shayne bisa menikmati hidangan favoritnya kapan saja.

Mantan pemain Bangkok United ini secara resmi telah mengikat komitmen panjang bersama Macan Kemayoran dengan durasi kontrak 2,5 musim di bawah arahan pelatih Mauricio Souza.

1. Kehangatan Keluarga di Jakarta

Bagi Shayne, makanan bukan sekadar pengisi perut, melainkan jembatan emosional antara dirinya, keluarga, dan identitas Indonesia. Kehadiran sang istri di Jakarta pun langsung disambut dengan perburuan kuliner yang selama ini mereka rindukan di perantauan.

"Istri saya baru datang dan langsung bilang ingin makan soto ayam. Itu juga makanan favorit saya," kata Shayne dilansir dari laman Persija, Kamis (29/1/2026).

Pemain keturunan Indonesia-Belanda ini mengakui bahwa kekayaan rempah masakan Nusantara memiliki cita rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Tak hanya soto, daftar makanan favorit pasangan ini pun terus bertambah seiring waktu mereka menetap di ibu kota.

"Selain itu nasi goreng, rendang, semuanya enak. Semua masakan Indonesia enak," ucapnya dengan antusias.