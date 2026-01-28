Ambisi Besar Shayne Pattynama, Bawa Persija Jakarta Sapu Bersih Kemenangan di Super League 2025-2026!

PEMAIN Persija Jakarta Shayne Pattynama menjanjikan mentalitas pantang menyerah tiap kali dipercaya tampil bersama skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Ia berhasrat membawa Persija Jakarta menyapu bersih 16 laga sisa dengan kemenangan sekaligus juara Super League 2025-2026.

Shayne Pattynama diperkenalkan sebagai pemain baru Persija Jakarta pada Jumat, 23 Januari 2026. Kehadiran pemain berposisi bek kiri itu untuk menambah kekuatan Persija Jakarta di putaran kedua Super League 2025-2026 dengan durasi kontrak 2,5 musim.

1. Performa Maksimal untuk Persija Jakarta

Shaye Pattynama menyatakan ingin memberikan kontribusi terbaik untuk Persija Jakarta. Pesepakbola 27 tahun berambisi membawa Persija Jakarta meraih hasil maksimal di setiap pertandingan.

"Tentu saja, membawa energi positif serta mentalitas pantang menyerah untuk memenangkan setiap pertandingan," kata Shayne Pattynama, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pemain 27 tahun itu menyatakan tidak hanya berjuang menjaga lini pertahanan saja, tetapi juga membantu lini serang. Shayne Pattynama dikenal sebagai pemain yang andal saat menyerang maupun bertahan.

"Kualitas menyerang saya. Saya suka maju ke depan, melakukan overlap, memberi assist dan umpan silang, serta terlibat dalam build-up dan penguasaan bola," ucap mantan pemain Viking FK ini.