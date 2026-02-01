Hasil Persebaya Surabaya vs Dewa United di Super League 2025-2026: Skor Sama Kuat 1-1

SURABAYA – Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin setelah ditahan Dewa United dalam laga pekan lanjutan Super League 2025-2026 yang penuh drama. Meskipun unggul jumlah pemain sejak babak pertama, skuad Bajul Ijo gagal memaksimalkan momentum dan menutup laga dengan skor 1-1 di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (1/2/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit awal, namun Persebaya Surabaya terlihat lebih mendominasi permainan. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan tim berjulukkan Bajul Ijo tersebut ke lini pertahanan Dewa United untuk mencari gol pembuka.

Lewat organisasi permainan yang rapi, Persebaya Surabaya sukses membuka keran golnya pada menit ke-23. Gol tersebut dicetak lewat sontekan Francisco Rivera setelah memanfaatkan umpan silang matang dari Arief Catur Pamungkas.

Dewa United hanya butuh waktu tujuh menit untuk merespons gol tersebut. Armada Jan Olde Riekerink itu sukses menyamakan kedudukan setelah tendangan Kafiatur Rizky tak mampu dibendung Ernando Ari, membuat pertandingan berjalan semakin sengit.

Sial bagi tim tamu, Dewa United harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-36 karena Nick Kuipers diganjar kartu merah usai menjatuhkan Malik Risaldi. Hanya saja, Persebaya Surabaya belum bisa memanfaatkan situasi tersebut hingga tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai akhir babak pertama.

Persebaya Surabaya vs Dewa United. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Meski Dewa United kalah jumlah pemain, mereka masih mampu merepotkan barisan pertahanan Persebaya Surabaya lewat skema serangan balik yang sangat cepat.