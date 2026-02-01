Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persebaya Surabaya vs Dewa United di Super League 2025-2026: Skor Sama Kuat 1-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |21:34 WIB
Hasil Persebaya Surabaya vs Dewa United di Super League 2025-2026: Skor Sama Kuat 1-1
Suasana laga Persebaya Surabaya vs Dewa United di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

SURABAYA Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin setelah ditahan Dewa United dalam laga pekan lanjutan Super League 2025-2026 yang penuh drama. Meskipun unggul jumlah pemain sejak babak pertama, skuad Bajul Ijo gagal memaksimalkan momentum dan menutup laga dengan skor 1-1 di hadapan publik sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (1/2/2026) malam WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampil agresif sejak menit awal, namun Persebaya Surabaya terlihat lebih mendominasi permainan. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan tim berjulukkan Bajul Ijo tersebut ke lini pertahanan Dewa United untuk mencari gol pembuka.

Lewat organisasi permainan yang rapi, Persebaya Surabaya sukses membuka keran golnya pada menit ke-23. Gol tersebut dicetak lewat sontekan Francisco Rivera setelah memanfaatkan umpan silang matang dari Arief Catur Pamungkas.

Dewa United hanya butuh waktu tujuh menit untuk merespons gol tersebut. Armada Jan Olde Riekerink itu sukses menyamakan kedudukan setelah tendangan Kafiatur Rizky tak mampu dibendung Ernando Ari, membuat pertandingan berjalan semakin sengit.

Sial bagi tim tamu, Dewa United harus bermain dengan 10 pemain pada menit ke-36 karena Nick Kuipers diganjar kartu merah usai menjatuhkan Malik Risaldi. Hanya saja, Persebaya Surabaya belum bisa memanfaatkan situasi tersebut hingga tidak ada tambahan gol yang tercipta sampai akhir babak pertama.

Persebaya Surabaya vs Dewa United. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
Persebaya Surabaya vs Dewa United. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Meski Dewa United kalah jumlah pemain, mereka masih mampu merepotkan barisan pertahanan Persebaya Surabaya lewat skema serangan balik yang sangat cepat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/49/3198958/dion_markx-ivpF_large.jpg
Tak Takut, Dion Markx Siap Bertarung demi Posisi Utama di Lini Belakang Persib Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/49/3198923/borneo_fc_vs_psim_yogyakarta-mpHT_large.jpg
Hasil Borneo FC vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Pesut Etam Geser Persija Jakarta di Klasemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/49/3198894/jordi_amat_muncul_sebagai_pemain_andalan_persija_jakarta_jordiamat5-LBxf_large.jpg
Peran Baru Jordi Amat di Persija Jakarta Bikin Kagum sang Pelatih Mauricio Souza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/49/3198870/jadwal_persib_bandung_vs_borneo_fc_resmi_berubah_persibcoid-Ckfw_large.jpg
Bojan Hodak Bahagia, Jadwal Persib Bandung vs Borneo FC Berubah hingga Dedi Kusnandar Balik ke Maung Bandung!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/01/11/1672167/timnas-futsal-indonesia-lawan-irak-di-laga-terakhir-grup-a-afc-futsal-asian-cup-2026-saksikan-di-mnctv-kav.webp
Timnas Futsal Indonesia Lawan Irak di Laga Terakhir Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026, Saksikan di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_indonesia_u_17_foto_pssi.jpg
Resmi! PSSI Umumkan Pelatih Timnas Indonesia U-17 Vs China
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement