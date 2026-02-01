Hasil Borneo FC vs PSIM Yogyakarta di Super League 2025-2026: Menang 2-1, Pesut Etam Geser Persija Jakarta di Klasemen

SAMARINDA – Borneo FC sukses mengamankan poin penuh setelah menumbangkan perlawanan sengit PSIM Yogyakarta dalam laga pekan ke-19 Super League 2025-2026. Berlaga di Stadion Segiri, Samarinda pada Minggu (1/2/2026) sore WIB, skuat berjuluk Pesut Etam tersebut menang tipis 2-1 lewat gol penentu di masa injury time.

Dengan tambahan 3 poin di laga kandang tersebut, Borneo pun sukses menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua di klasemen sementara Super League 2025-2926. Borneo FC yang kini memiliki 43 poin unggul 2 angka dari Persija, dan hanya kalah 1 poin dari Persib Bandung yang berada di puncak.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Borneo FC tampil cukup agresif sejak menit awal. Serangan demi serangan terus mereka lancarkan ke jantung pertahanan PSIM Yogyakarta.

Tim berjuluk Pesut Etam itu mendapat peluang pada menit 17 lewat tendangan Marcos Astina yang masih melebar. Hingga akhirnya, Borneo FC membuka keran golnya lewat tendangan terukur Kaio Nunes pada menit ke-30.

Borneo FC vs PSIM Yogyakarta. (Foto: Instagram/borneofc.id)

PSIM Yogyakarta mencoba untuk merespons gol tersebut dengan meningkatkan intensitas serangan. Akan tetapi, tim berjuluk Laskar Mataram itu terlihat masih kesulitan untuk mengembangkan permainannya, sementara kubu tuan rumah terus menebar ancaman.

Meski begitu, tidak ada tambahan gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Borneo FC untuk sementara unggul 1-0 atas tamunya, PSIM Yogyakarta, saat memasuki ruang ganti.