Bojan Hodak Bahagia, Jadwal Persib Bandung vs Borneo FC Berubah hingga Dedi Kusnandar Balik ke Maung Bandung!

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, dijamin bahagia saat ini. Sebab, ia mendapatkan dua kabar bahagia sekaligus. Pertama, laga Persib Bandung vs Borneo FC yang sedianya digelar pada Senin, 16 Februari 2026, mengalami pengunduran jadwal. Laga digeser menjadi Sabtu, 15 Maret 2026.

Laga digeser karena pada Rabu 18 Februari 2026, Persib Bandung akan menjamu Ratchaburi FC di leg II 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. Jika laga tetap digelar pada Senin 16 Februari 2026, Persib Bandung praktis kelimpungan saat menjamu Ratchaburi FC karena mepetnya jadwal pertandingan.

Laga Persib Bandung vs Borneo FC alami perubahan jadwal. (Foto: Instagram/persib)

"PERSIB mengucapkan terima kasih atas respons positif dan komunikasi terbuka dari iLeague. Penyesuaian jadwal ini bukan hanya membantu PERSIB secara teknis, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan klub Indonesia di level Asia," kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (1/2/2026).

1. Dedi Kusnandar Balik ke Persib Bandung

Pemain Persib Bandung Dedi Kusnandar sudah kembali gabung Maung Bandung di putaran kedua Super League 2025-2026. Sebelumnya, Dedi Kusnandar dipinjamkan Persib Bandung ke Bhayangkara FC.

Selama membela Bhayangkara FC asuhan Paul Munster, Dedi Kusnandar cuma lima kali bermain. Kembalinya Dedi Kusnandar tentunya menambah kekuatan untuk Persib Bandung.

2. Umuh Muchtar Sambut Dedi Kusnandar

Manajer Persib Umuh Muchtar menyambut positif kembalinya Dedi Kusnandar. Ia berharap Dedi Kusnandar memberikan dampak positif untuk performa Persib Bandung di putaran kedua Super League 2025-2026.