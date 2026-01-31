Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mau Terus Pepet Persib Bandung, Borneo FC Siap Hancurkan PSIM Yogyakarta

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |01:31 WIB
Mau Terus Pepet Persib Bandung, Borneo FC Siap Hancurkan PSIM Yogyakarta
Borneo FC mengincar poin penuh saat menghadapi PSIM Yogyakarta (Foto: Borneo FC)
SAMARINDA – Pelatih Borneo FC, Fabio Lefundes, menargetkan poin penuh saat menjamu PSIM Yogyakarta di pekan ke-19 Super League 2025-2026. Dengan begitu, mereka bisa terus memepet Persib Bandung di papan klasemen.

Duel Borneo FC vs PSIM Yogyakarta itu akan digelar di Stadion Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Laga dijadwalkan berlangsung Minggu 1 Februari 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Tampilkan Performa Terbaik

Borneo FC vs Bali United di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Lefundes mengatakan akan berusaha membuat anak asuhnya menampilkan performa terbaik dalam laga nanti. Hal itu agar Borneo FC tidak hilang poin dalam laga kandang.

"Kami harus bisa memetik poin maksimal di depan pendukung sendiri. Pemain harus bekerja keras memberikan penampilan terbaik," kata Lefundes dilansir dari laman Borneo FC, Sabtu (31/1/2026).

Saat ini, Borneo FC mengumpulkan 40 poin. Mereka mencatatkan 13 kemenangan, sekali imbang, dan empat kekalahan.

 

