HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Mantan Pemain Borneo FC Julien Faubert, Akui Terkejut Dapat Tawaran dari Real Madrid

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |13:17 WIB
Kisah Mantan Pemain Borneo FC Julien Faubert, Akui Terkejut Dapat Tawaran dari Real Madrid
Julien Faubert pernah terkejut dengan tawaran dari Real Madrid (Foto: Facebook/Borneo FC Samarinda)
KISAH mantan pemain Borneo FC Julien Faubert menarik untuk diulas. Sebab, ia mengaku terkejut pernah dapat tawaran dari Real Madrid.

Borneo FC pernah bikin geger jagat sepakbola Indonesia saat menggaet Faubert pada Liga 1 2018. Sebab, sang pemain pernah membela klub-klub papan tengah Eropa.

1. Lelucon

Julien Faubert

Faubert pernah berkostum Bordeaux (2004-2007, 2013-2015), West Ham United (2007-2012), dan Kilmarnock (2016). Nah, saat berkarier di Inggris, kejutan datang untuk pria berdarah Martinique tersebut.

Jelang bursa transfer musim dingin 2009 berakhir, Madrid tiba-tiba datang mengajukan tawaran lewat agennya yang bernama Yvan Le Mee. Saat itu, Faubert tak percaya dan merasa sedang jadi sasaran lelucon.

“Saya bilang ke agen, saya harus bersiap untuk sebuah pertandingan penting dan saya tidak punya waktu untuk lelucon macam ini,” kata Faubert pada 2020, seperti dikutip dari The Guardian, Jumat (30/1/2026).

Ternyata, Madrid benar-benar mengajukan tawaran untuk Faubert. West Ham lalu memberi lampu hijau kepada sang pemain agar bisa berbicara dengan Los Blancos.

 

