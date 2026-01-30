Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bukan Persib Bandung, Joey Pelupessy Mendekat ke Persija Jakarta!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |12:01 WIB
Bukan Persib Bandung, Joey Pelupessy Mendekat ke Persija Jakarta!
Joey Pelupessy disebut akan bergabung dengan Persija Jakarta musim depan (Foto: Instagram/@joey.pelupessy)
KABAR mengejutkan muncul dari Joey Pelupessy yang sempat disebut diincar Persib Bandung. Gelandang Timnas Indonesia itu malah mendekat ke Persija Jakarta!

Masa depan Pelupessy jadi perbincangan. Sebab, kontraknya bersama Lommel SK akan habis pada 30 Juni 2026. Kuat dugaan, pemain berdarah Maluku itu akan pindah ke Indonesia.

Joey Pelupessy mencetak gol perdana untuk Lommel SK (Foto: Instagram/@lommelskofficial)

Apalagi, Persib disebut-sebut berminat mendatangkan Pelupessy. Awalnya, Maung Bandung menggoda sang pemain pada musim panas 2025 tapi pendekatan tidak membuahkan hasil.

1. Gabung Persija Jakarta

Nama Pelupessy kembali mengapung di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Persib lagi-lagi disebut jadi peminat terdepan dan siap menyodori kontrak bernilai fantastis.

Namun, kabar terbaru menyebutkan Pelupessy justru mendekat ke Persija! Gelandang berusia 32 tahun itu akan bergabung saat kontraknya habis di musim panas.

“Persija yang saya dengar kabarnya yang paling valid itu mengejar Joey Pelupessy. Tapi Joey Pelupessy kayaknya enggak datang musim ini tapi musim depan,” kata pengamat sepakbola Dhanes Jenggot dalam program Morning Zone di Youtube Okezone.com, Jumat (30/1/2026).

 

