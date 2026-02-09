Siapkan Penerus Casemiro, Manchester United Bajak Sandro Tonali dari Newcastle United

MANCHESTER United bakal kehilangan Casemiro di akhir musim 2025-2026. Mereka langsung menyiapkan dana segar untuk membajak Sandro Tonali dari Newcastle United.

Kontrak Casemiro akan habis pada 30 Juni 2026. Datang sejak 2022, gelandang asal Brasil itu menjadi bagian penting di lini tengah Man United asuhan Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy, Ruben Amorim, dan kini Michael Carrick.

1. Dibanderol Rp2,3 Triliun

Tugas besar menanti Man United untuk mencari gelandang berkualitas untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Casemiro. Sosok tersebut sudah ditemukan dalam diri Sandro Tonali!

Menurut laporan Goal International, Senin (9/2/2026), Man United siap mengajukan tawaran sesuai dengan nilai yang diminta Newcastle United. Angkanya ada di kisaran 100 juta poundsterling (setara Rp2,3 triliun).

Masa depan Tonali jadi spekulasi usai gagal pindah ke Arsenal pada bursa transfer musim dingin 2026. Pemain berpaspor Italia itu sudah mencapai kesepakatan pribadi tapi klub menolak menjualnya di menit-menit akhir.

Pendekatan Arsenal pun terbilang telat. Mereka baru menceburkan diri ke lantai bursa dan merayu Tonali saat beberapa hari terakhir jelang penutupan. The Gunners panik karena gelandang Mikel Merino cedera cukup parah dan harus menepi agak lama.