Ezra Walian Diincar Persija Jakarta, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tunjukkan Penyesalan

RUMOR Ezra Walian diincar Persija Jakarta terus berkembang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku menyesal telah melepas sang pemain di akhir musim 2023-2024.

Ezra pernah berseragam Persib pada 2021-2024. Namun, manajemen terpaksa melepasnya pada awal musim 2024-2025. Sebab, sang pemain ingin mendapat menit bermain lebih banyak.

1. Menyesal

Hodak, mengakui kualitas yang dimiliki mantan anak asuhnya itu. Ia menyesal telah melepas Ezra yang justru tampil bagus di Persik Kediri.

“Ezra adalah pemain terbaik Kediri. Lihat, dia bermain bagus bersama kami. Tapi masalahnya, dia tidak ingin berada di bangku cadangan. Saat itu, sayangnya kami punya Ciro (Alves) di posisinya,” ujar Hodak, dipetik Sabtu (3/1/2026).

Pria asal Kroasia itu tak menampik Ezra hengkang dari Persib Bandung karena masalah menit bermain. Ia cukup menyesali kepergian eks PSM Makassar itu. Walau statistiknya bersama Maung Bandung tidak terlalu mentereng, performanya dinilai cukup baik.

“Dia ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. Kalau kalian ingat, setiap kali dia masuk, dia seperti supersub. Tapi dia tidak senang dengan perannya. Jadi saya memahaminya. Saya menyesal dia pergi," terang Hodak.