Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ezra Walian Diincar Persija Jakarta, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tunjukkan Penyesalan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Januari 2026 |01:03 WIB
Ezra Walian Diincar Persija Jakarta, Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tunjukkan Penyesalan
Bojan Hodak menyesal telah melepas Ezra Walian dari Persib Bandung (Foto: Instagram/@ezrawalian)
A
A
A

RUMOR Ezra Walian diincar Persija Jakarta terus berkembang. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku menyesal telah melepas sang pemain di akhir musim 2023-2024.

Ezra pernah berseragam Persib pada 2021-2024. Namun, manajemen terpaksa melepasnya pada awal musim 2024-2025. Sebab, sang pemain ingin mendapat menit bermain lebih banyak.

1. Menyesal

Ezra Walian, Persib Bandung vs Dewa United

Hodak, mengakui kualitas yang dimiliki mantan anak asuhnya itu. Ia menyesal telah melepas Ezra yang justru tampil bagus di Persik Kediri.

“Ezra adalah pemain terbaik Kediri. Lihat, dia bermain bagus bersama kami. Tapi masalahnya, dia tidak ingin berada di bangku cadangan. Saat itu, sayangnya kami punya Ciro (Alves) di posisinya,” ujar Hodak, dipetik Sabtu (3/1/2026).

Pria asal Kroasia itu tak menampik Ezra hengkang dari Persib Bandung karena masalah menit bermain. Ia cukup menyesali kepergian eks PSM Makassar itu. Walau statistiknya bersama Maung Bandung tidak terlalu mentereng, performanya dinilai cukup baik. 

“Dia ingin mendapatkan lebih banyak menit bermain. Kalau kalian ingat, setiap kali dia masuk, dia seperti supersub. Tapi dia tidak senang dengan perannya. Jadi saya memahaminya. Saya menyesal dia pergi," terang Hodak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/51/3157395/patrick_kluivert_bahagia_jika_mees_hilgers_gabung_timnas_indonesia_patrickkluivert9-5d64_large.jpg
Patrick Kluivert Bahagia, Mees Hilgers Resmi Gabung Klub Peserta Liga Champions 2025-2026 Feyenoord Rotterdam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/49/3156141/justin_hubner_dikabarkan_gabung_klub_super_league_2025_2026_justinhubner5-puQV_large.jpg
Mengejutkan! Justin Hubner Disebut Gabung Klub Super League 2025-2026, Dewa United?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193260//mauricio_souza-hoBi_large.jpg
Persija Jakarta vs Persijap Jepara: Mauricio Souza Tegaskan Macan Kemayoran Tak Boleh Anggap Enteng Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/49/3193251//federico_barba-SEM3_large.jpg
3 Klub yang Bisa Jadi Pelabuhan Baru Federico Barba jika Hengkang dari Persib Bandung, Nomor 1 Palermo!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/51/1661983/cerita-sukses-diva-renatta-jayadi-raih-emas-dan-pecahkan-rekor-di-sea-games-ada-andil-keluarga-ozi.webp
Cerita Sukses Diva Renatta Jayadi Raih Emas dan Pecahkan Rekor di SEA Games, Ada Andil Keluarga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/07/04/gelandang_baru_newcastle_united_sandro_tonali.jpg
Juventus Menggila di Bursa Transfer Januari! Bidik Tonali, Frattesi hingga Chiesa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement