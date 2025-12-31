Kata Direktur Persija Jakarta soal Gosip Ezra Walian dan Jaja

Simak kata Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca soal gosip Ezra Walian dan Hugo Gomes (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

JAKARTA – Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, angkat bicara soal rumor merekrut Ezra Walian dan Hugo Gomes ‘Jaja’ di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Ia lagi-lagi menyebut soal kebutuhan pelatih Mauricio Souza.

Ezra dan Jaja cukup santer dikaitkan dengan Persija dalam beberapa hari belakangan ini. Isunya semakin deras seiring bursa transfer paruh musim akan dibuka pada 10 Januari 2026.

1. Belum Ada Laporan

Terkait rumor tersebut, Prapanca mengungkapkan pihaknya belum menerima laporan apa pun. Sebab, usulan daftar pemain yang akan direkrut pasti disodorkan langsung oleh Souza selaku pelatih kepala.

“Belum sampai ke saya (nama-namanya), belum sampai ke saya," kata Prapanca saat ditemui wartawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dikutip Rabu (31/12/2025).

“Jadi mudah-mudahan nanti mungkin minggu depan kami (manajemen) sudah tahu lah targetnya siapa saja,” sambung pria berkacamata itu.

Namun demikian, Prapanca juga mengungkapkan manajemen telah melakukan negosiasi dengan beberapa pemain yang masuk kriteria Souza. Tapi, ia tidak menyebutkan siapa sosok tersebut.