Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Tutup 2025 dengan Kemenangan, Ricky Nelson Lega Tetap Panaskan Persaingan Papan Atas Klasemen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |04:05 WIB
Persija Jakarta Tutup 2025 dengan Kemenangan, Ricky Nelson Lega Tetap Panaskan Persaingan Papan Atas Klasemen
Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA Persija Jakarta tutup 2025 dengan kemenangan. Asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, pun merasa lega karena tetap panaskan persaingan di papan atas klasemen.

Kemenangan itu didapat Persija saat hadapi Bhayangkara FC di laga tunda pekan ke-8 Super League 2025-2026. Diakui Ricky, hasil manis ini tak mudah untuk diraih.

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

1. Persija Jakarta Tutup 2025 dengan Kemenangan

Persija Jakarta menang meyakinkan dengan skor 3-0 saat menjamu Bhayangkara FC di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin 29 Desember 2025 malam WIB. Gol-gol kemenangan Macan Kemayoran dicetak oleh penalti Allano Lima (45+5’), gol bunuh diri Putu Gede (62’), dan Jordi Amat (78’).

Usai laga, Ricky mengungkapkan bahwa permainan Bhayangkara FC cukup berbeda dengan apa yang telah tim analisis. Hal itu membuat Persija Jakarta cukup kesulitan di babak pertama. Tapi, Macan Kemayoran bisa mendapatkan momentum setelah cetak gol lewat penalti Allano.

“Kita sangat bersyukur atas hasil ini, meskipun pada babak pertama kami cukup kesulitan. Bhayangkara FC bermain sedikit berbeda dari yang kami pantau di pertandingan sebelumnya. Kami mencoba mengeksploitasi lini tengah mereka, namun mereka turun jauh ke bawah sehingga kami sulit membongkar pertahanan tersebut,” kata Ricky dalam konferensi pers usai laga, Senin 29 Desember 2025.

 “Namun, melalui momen transisi dan penalti yang didapatkan, suasana pertandingan berubah. Babak kedua menjadi lebih terbuka dan kami memiliki lebih banyak peluang untuk masuk ke area pertahanan mereka,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192626/eliano_reijnders_siap_main_di_posisi_mana_pun_untuk_persib_bandung_elianor-2zbZ_large.jpg
Main di Posisi Fullback hingga Gelandang Bareng Persib Bandung, Eliano Reijnders: Saya Selalu Siap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192597/persija_jakarta_berbenah_memasuki_2026_persijaid-49Ig_large.jpg
Demi Gelar Juara Super League 2025-2026, Persija Jakarta Lakukan Evaluasi Besar-besaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192582/persija_jakarta_menang_2_0_atas_bhayangkara_fc_media_persija_jakarta-NUIa_large.JPG
PR Persija Jakarta Setelah Pepet Persib Bandung dan Borneo FC di Klasemen Sementara Super League 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192722/jordi_amat-A5NS_large.jpg
Upaya Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026 Kian Berat, Jordi Amat Bilang Begini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/29/11/1661159/indonesia-runnerup-piala-aff-futsal-u19-2025-dkc.webp
Indonesia Runner-up Piala AFF Futsal U-19 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/marc_guehi.jpg
Marc Guehi Jadi Rebutan, Liverpool Siapkan Langkah Diam-Diam
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement