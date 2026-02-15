Persija Jakarta Sambangi Gianyar Tanpa Mauricio Souza, Pelatih Bali United Tetap Waspada

GIANYAR – Persija Jakarta akan menyambangi markas Bali United tanpa pelatih Mauricio Souza. Johnny Jansen mengaku tetap akan waspada terhadap lawannya jelang bentrok.

Laga Bali United vs Persija Jakarta itu merupakan pekan ke-21 Super League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (15/2/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Bukan Keuntungan

Serdadu Tridatu memiliki keuntungan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Ditambah, Persija juga tidak akan didampingi oleh Souza karena terkena akumulasi kartu.

Namun Jansen justru tidak melihatnya sebagai sebuah keuntungan. Juru taktik asal Belanda itu meminta anak asuhnya tetap waspada karena Persija tentu datang dengan rencana yang matang meski tanpa pelatih kepala.

"Ya, itu permasalahan mereka tanpa pelatih kepala. Tetapi mereka sudah punya rencana meski tanpa pelatih kepala. Kami harus antisipasi kekuatan mereka juga di rumah kami,” ujar Jansen, dikutip dari laman resmi Bali United, Minggu (15/2/2026).

Selain itu, Jansen menyoroti transisi apik yang dimiliki Persija. Meski demikian, eks pelatih PEC Zwolle itu berharap Bali United meraih poin penuh pada laga malam nanti.