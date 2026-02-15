Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Sambangi Gianyar Tanpa Mauricio Souza, Pelatih Bali United Tetap Waspada

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |10:50 WIB
Persija Jakarta Sambangi Gianyar Tanpa Mauricio Souza, Pelatih Bali United Tetap Waspada
Pelatih Bali United Johnny Jansen tak merasa Persija Jakarta melemah tanpa pelatih Mauricio Souza (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR – Persija Jakarta akan menyambangi markas Bali United tanpa pelatih Mauricio Souza. Johnny Jansen mengaku tetap akan waspada terhadap lawannya jelang bentrok.

Laga Bali United vs Persija Jakarta itu merupakan pekan ke-21 Super League 2025-2026. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (15/2/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Bukan Keuntungan

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Serdadu Tridatu memiliki keuntungan karena bermain di hadapan publiknya sendiri. Ditambah, Persija juga tidak akan didampingi oleh Souza karena terkena akumulasi kartu. 

Namun Jansen justru tidak melihatnya sebagai sebuah keuntungan. Juru taktik asal Belanda itu meminta anak asuhnya tetap waspada karena Persija tentu datang dengan rencana yang matang meski tanpa pelatih kepala. 

"Ya, itu permasalahan mereka tanpa pelatih kepala. Tetapi mereka sudah punya rencana meski tanpa pelatih kepala. Kami harus antisipasi kekuatan mereka juga di rumah kami,” ujar Jansen, dikutip dari laman resmi Bali United, Minggu (15/2/2026). 

Selain itu, Jansen menyoroti transisi apik yang dimiliki Persija. Meski demikian, eks pelatih PEC Zwolle itu berharap Bali United meraih poin penuh pada laga malam nanti. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/49/3201710/sejumlah_pemain_baru_persija_jakarta_berpotensi_debut_pada_laga_kontra_bali_united-DNhn_large.jpg
Bali United vs Persija Jakarta: Potensi Debut Mauro Zijlstra dan Jean Mota!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/49/3201572/gustavo_almeida_minta_pemain_anyar_persija_jakarta_cepat_beradaptasi_gustavo70-tS1r_large.jpg
Ultimatum Gustavo Almeida kepada Penyerang Timnas Indonesia Mauro Zijlstra yang Gabung Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/49/3201665/hasil_persebaya_surabaya_vs_bhayangkara_fc_bhayangkarafc-nqos_large.jpg
Hasil Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Kejutan, Bajul Ijo Tumbang 1-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/49/3201657/dony_tri_pamungkas_siap_bantu_persija_jakarta_menang_di_markas_bali_united-CEeo_large.jpg
Bali United vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Siap Sabet 3 Poin!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/14/51/1676989/adnanindah-tak-dikirim-ke-all-england-2026-begini-penjelasan-pelatih-ganda-campuran-xzi.webp
Adnan/Indah Tak Dikirim ke All England 2026, Begini Penjelasan Pelatih Ganda Campuran
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/14/pangsuma_fc_melaju_ke_final_futsal_nation_cup_2026.jpg
Pangsuma FC ke Final Futsal Nation Cup 2026 usai Singkirkan BTS Lewat Adu Penalti Dramatis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement