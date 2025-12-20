Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Peringatkan Bobotoh: Jangan Korbankan Persib Bandung demi Kesenangan Pribadi

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 20 Desember 2025 |04:42 WIB
Bojan Hodak Peringatkan Bobotoh: Jangan Korbankan Persib Bandung demi Kesenangan Pribadi
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi peringatan kepada Bobotoh (Foto: Okezone/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberi peringatan kepada Bobotoh. Ia paham kehadiran suporter sangat menguntungkan, tapi mereka tidak boleh mengorbankan tim.

Persib kembali dijatuhi denda oleh AFC. Mereka diwajibkan membayar senilai USD30 ribu (setara Rp499 juta) akibat insiden di laga AFC Champions League 2 2025-2026 melawan Selangor FC.

Sesi latihan Persib Bandung. (Foto: instagram/persib)

Ketika itu, Bobotoh dinilai melakukan tiga pelanggaran berat pada laga di Stadion MBPJ, Selangor, Malaysia, 6 November 2025. Alhasil, Persib didenda karena lalai dalam menjaga suporternya.

1. Flare

Potensi denda atau sanksi juga muncul usai laga kontra Bangkok United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), 10 Desember 2025. Pasalnya, Bobotoh kedapatan menyalakan flare yang dilarang dalam aturan AFC.

Hodak pun menyesalkan beberapa Bobotoh di antaranya masih tidak menaati aturan ketika hadir di stadion. Menurutnya, suporter harus selalu paham akan aturan yang berlaku.

“Saya rasa flare tidak diperbolehkan dan mereka itu harus mengerti,” ujar Hodak saat ditemui di Lapangan Pendamping GBLA, Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Sabtu (20/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
