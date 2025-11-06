Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |15:05 WIB
Ayah Lamine Yamal (kanan) segera nikahi gadis 23 tahun. (Foto: instagram/@hustle_hard_304)
Ayah Lamine Yamal (kanan) segera nikahi gadis 23 tahun. (Foto: instagram/@hustle_hard_304)
AYAH Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, segera menikahi gadis berusia 23 tahun bernama Khristina. Mengutip dari Daily Mail, Mounir Nasraoui baru-baru ini melamar Khristina yang dikenal sebagai selebgram dengan pengikut di Instagram mencapai 1,3 juta.

Kabar ini tentu mengejutkan. Sebab, banyak yang mengira Mounir Nasraoui masih menjalin kasih dengan ibunda Lamine Yamal, Sheila Abana. Mengutip dari The Sun, Mounir Nasraoui dan Sheila Abana sudah bercerai sejak 2010 atau ketika Lamine Yamal baru berusia tiga tahun.

1. Ayah Lamine Yamal Berusia 35 Tahun

Mounir Masraoui (kanan) bersama sang calon istri. (Foto: Instagram/@hustle_hard_304)
Mounir Masraoui (kanan) bersama sang calon istri. (Foto: Instagram/@hustle_hard_304)

Mounir Nasraoui saat ini diketahui baru berusia 35 tahun. Ia memiliki Lamine Yamal ketika usianya baru 17 tahun!

Di saat bersamaan, Lamine Yamal juga dikenal sebagai sosok playboy. Ia baru-baru ini putus dengan penyanyi kondang asal Argentina, Nicki Nicole.

Namun, disinyalir dalam waktu dekat, Lamine Yamal akan mendapatkan tambatan hati baru. Eks teman dekat Lamine Yamal, Fati Vazquez, mengeluarkan sesuatu yang tidak diketahui banyak orang.

2. Lamine Yamal Punya Jadwal Kencan dengan Banyak Gadis

Menurut Fati Vazquez, Lamine Yamal memiliki jadwal kencan dengan banyak gadis. Jadwal kencan Lamine Yamal diatur oleh sang agen.

 

