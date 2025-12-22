Sinyal Amunisi Baru, Pelatih Dewa United Buka Suara Terkait Rumor Ivar Jenner dan Joey Pelupessy

SERANG – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, akhirnya menanggapi kabar yang mengaitkan timnya dengan dua gelandang berlabel Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Joey Pelupessy. Meski mengakui timnya memerlukan tambahan kekuatan, pelatih asal Belanda tersebut masih memilih untuk menutup rapat identitas pemain incarannya.

Jan Olde Riekerink memaparkan pandangannya mengenai kebutuhan skuad usai Dewa United melumat Persis Solo dengan skor telak 5-1 pada pekan ke-15 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, pada Sabtu 20 Desember 2025.

Riekerink menyatakan bahwa timnya membutuhkan tambahan tenaga untuk memperkokoh sektor tengah. Ia menginginkan sosok gelandang bertahan baru yang mampu menjadi pelapis kompetitif bagi pemain yang sudah ada, sekaligus membantu Banten Warriors merangsek ke persaingan papan atas klasemen.

1. Spekulasi Dua Bintang Diaspora

Bersamaan dengan rencana tersebut, masa depan Ivar Jenner dan Joey Pelupessy di klub mereka masing-masing tengah menjadi spekulasi besar. Menariknya, kedua pemain tersebut beroperasi di posisi gelandang bertahan, sesuai dengan profil yang sedang dibutuhkan oleh Riekerink.

Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/lommelskofficial)

Ivar Jenner dikabarkan telah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang masa baktinya bersama klub Belanda, FC Utrecht. Di sisi lain, Joey Pelupessy juga sedang santer diberitakan akan merapat ke Persib Bandung pada bursa transfer mendatang.

Dewa United berpotensi menjadi 'kuda hitam' dalam perburuan tanda tangan kedua pemain tersebut. Menanggapi isu ini, Riekerink tidak menutup kemungkinan apa pun, meskipun ia tetap bersikeras untuk merahasiakan daftar pemain yang tengah dipantau oleh manajemen.