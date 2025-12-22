Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sinyal Amunisi Baru, Pelatih Dewa United Buka Suara Terkait Rumor Ivar Jenner dan Joey Pelupessy

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |04:01 WIB
Sinyal Amunisi Baru, Pelatih Dewa United Buka Suara Terkait Rumor Ivar Jenner dan Joey Pelupessy
Pemain Timnas Indonesia, Ivar Jenner. (Foto: Instagram/ivarjnr)
A
A
A

SERANG – Pelatih Dewa United, Jan Olde Riekerink, akhirnya menanggapi kabar yang mengaitkan timnya dengan dua gelandang berlabel Timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Joey Pelupessy. Meski mengakui timnya memerlukan tambahan kekuatan, pelatih asal Belanda tersebut masih memilih untuk menutup rapat identitas pemain incarannya.

Jan Olde Riekerink memaparkan pandangannya mengenai kebutuhan skuad usai Dewa United melumat Persis Solo dengan skor telak 5-1 pada pekan ke-15 Super League 2025-2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Serang, pada Sabtu 20 Desember 2025.

Riekerink menyatakan bahwa timnya membutuhkan tambahan tenaga untuk memperkokoh sektor tengah. Ia menginginkan sosok gelandang bertahan baru yang mampu menjadi pelapis kompetitif bagi pemain yang sudah ada, sekaligus membantu Banten Warriors merangsek ke persaingan papan atas klasemen.

1. Spekulasi Dua Bintang Diaspora

Bersamaan dengan rencana tersebut, masa depan Ivar Jenner dan Joey Pelupessy di klub mereka masing-masing tengah menjadi spekulasi besar. Menariknya, kedua pemain tersebut beroperasi di posisi gelandang bertahan, sesuai dengan profil yang sedang dibutuhkan oleh Riekerink.

Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/lommelskofficial)
Joey Pelupessy. (Foto: Instagram/lommelskofficial)

Ivar Jenner dikabarkan telah mengambil keputusan untuk tidak memperpanjang masa baktinya bersama klub Belanda, FC Utrecht. Di sisi lain, Joey Pelupessy juga sedang santer diberitakan akan merapat ke Persib Bandung pada bursa transfer mendatang.

Dewa United berpotensi menjadi 'kuda hitam' dalam perburuan tanda tangan kedua pemain tersebut. Menanggapi isu ini, Riekerink tidak menutup kemungkinan apa pun, meskipun ia tetap bersikeras untuk merahasiakan daftar pemain yang tengah dipantau oleh manajemen.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/49/3191190/jan_olde_riekerink-pTZD_large.jpg
Pesta Gol, Jan Olde Riekerink Puji Mentalitas Dewa United Usai Cukur Persis Solo 5-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/49/3191195/persib_bandung_vs_bhayangkara_fc-C4qP_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Maung Bandung Makin Dekat ke Puncak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/49/3191183/persib_bandung_vs_bhayangkara_fc-dq5n_large.jpg
Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Babak Pertama: Gol Ramon Tanque Bawa Pangeran Biru Unggul 1-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/49/3191170/psm_makassar_vs_malut_united-z1Kn_large.jpg
Hasil PSM Makassar vs Malut United di Super League 2025-2026: David da Silva Cetak Gol, Laskar Kie Raha Menang 1-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/21/11/1658391/erick-thohir-bertemu-presiden-fifa-gianni-infantino-di-qatar-bahas-apa-jmq.webp
Erick Thohir Bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino di Qatar, Bahas Apa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/21/malut_united.jpg
Drama VAR di Parepare! Gol Kilat David Da Silva Antar Malut United Taklukkan PSM Makassar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement