Respons Bojan Hodak Usai Persib Bandung Geser Persija Jakarta dari Peringkat Kedua Super League 2025-2026

BANDUNG – Persib Bandung sukses mengambil alih posisi kedua klasemen sementara Super League 2025-2026 dari tangan Persija Jakarta setelah mengamankan poin penuh pada laga terakhir mereka. Keberhasilan Maung Bandung menggeser rival abadinya tersebut menjadi sinyal kuat persaingan sengit di papan atas, meski sang pelatih memilih untuk tetap membumi.

Skuad Maung Bandung kini berada di posisi kedua usai mendapatkan tambahan tiga poin karena menang 2-0 atas Bhayangkara FC. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 21 Desember 2025.

Persib Bandung kini mengumpulkan 31 poin dan berhasil menggeser Persija Jakarta dari posisi kedua. Alhasil, skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– kini harus turun ke posisi ketiga dengan koleksi 29 poin.

Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengatakan sangat bahagia tim asuhannya dapat meraih hasil maksimal saat melawan Bhayangkara. Akan tetapi, dia tidak terbuai karena akan fokus menatap laga-laga selanjutnya.

1. Fokus Tatap Laga Mendatang

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)

"Saya sangat senang dengan hasil ini dan sekarang saatnya untuk fokus lagi ke pertandingan selanjutnya," kata Bojan dilansir dari laman Persib, Senin (22/12/2025).

Pelatih asal Kroasia itu mengakui timnya tidak mudah untuk mengalahkan Bhayangkara FC. Hal itu dikarenakan tim asuhan Paul Munster tersebut memberikan perlawanan yang cukup ketat sepanjang pertandingan.