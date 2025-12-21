Hasil Persib Bandung vs Bhayangkara FC di Super League 2025-2026: Menang 2-0, Maung Bandung Makin Dekat ke Puncak

BANDUNG – Persib Bandung sukses mengamankan tiga poin krusial setelah menumbangkan Bhayangkara Presisi Indonesia FC dengan skor 2-0 pada pekan ke-15 Super League 2025-2026. Ramon Tanque menjadi bintang kemenangan Maung Bandung lewat sumbangan dua gol dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (21/12/2025) malam WIB tersebut.

Berkat tiga poin atas Bhayangkara FC itu, kini Persib berada di posisi kedua pada klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 31 poin. Persib hanya tertinggal tiga angka saja dari Borneo FC yang berada di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Bojan Hodak itu berhasil mengurung pertahanan Bhayangkara FC dengan tekanan dari berbagai sisi melalui skema serangan yang terorganisasi dengan sangat baik.

Kiper Bhayangkara FC, Aqil Savik, harus jatuh bangun menyelamatkan gawangnya dari serbuan pemain tuan rumah. Namun pada menit ke-10, Persib Bandung berhasil membuka keunggulan lewat Ramon Tanque (10’). Dia berhasil memanfaatkan umpan matang yang dikirim oleh Patricio Matricardi untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Persib Bandung vs Bhayangkara FC. (Foto: Instagram/persib)

Setelah gol itu, Maung Bandung —julukan Persib— terus menekan pertahanan Bhayangkara FC tanpa memberikan napas bagi lawan. Sementara itu, The Guardians —julukan Bhayangkara FC— hanya bisa sesekali memanfaatkan momentum serangan balik untuk keluar dari tekanan.

Akan tetapi, serangan balik dari Bhayangkara FC tidak berjalan efektif karena disiplinnya barisan belakang tuan rumah. Persib terus menekan melalui dominasi di lini tengah yang dikomandoi oleh Thom Haye. Beberapa peluang kembali tercipta, namun belum ada yang membuahkan gol tambahan.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda laga babak pertama selesai. Persib Bandung untuk sementara berhasil mengungguli Bhayangkara FC dengan skor tipis 1-0 hingga turun minum.